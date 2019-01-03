【煥然懿居】1家3口3住處　爸爸盼購首置盤團聚　嘆間隔差過公屋

市建局首置上車盤「煥然懿居」今日開始接受申請，並開放兩個開放式及一個一房示範單位予市民參觀。因樓價問題被逼與妻女分居三處的年輕爸爸譚先生過去抽3次居屋皆落空，今早則到首置盤「睇樓」，一心寄盼可以抽中購入「煥然懿居」一個售價約390萬元的一房單位，一家團聚。 然而，現實令人無奈，譚先生睇樓後，有感該單位空間狹窄難用，居住環境還不如公屋。

譚先生今早參觀煥然懿居示範單位，希望購入一房單位，與妻女「團聚」。（余俊亮攝）

「睇樓」市民譚先生（33歲）從事工程行業，5年前與內地女子結婚並育有一女（4歲），妻子1年多前獲批單程證，但至今三人仍分居三處，他與父母同住元朗朗屏邨公屋，女兒與親友暫居劏房，妻子則長居內地工作，一家三口卻被逼要分居於三個地方，天倫之樂也在高樓價之下成為奢望。

三度抽居屋落空 寄望靠首置盤上車

譚先生寄盼一家團聚，置業勢在必行。然而，他卻連抽3次居屋皆落空，去年在元朗睇私樓單位，但樓價動輒4百多萬元，實在難以負擔。譚先生與妻子收入合共近6萬元，符合煥然懿居二人或以上家庭每月總入息下限57,001元， 他希望可以抽中302呎的一房單位，呎數與現時他所居住的朗屏邨單位相約，並打算在客廳分間一間房給女兒，共聚天倫。

可惜「理想很豐滿，現實很骨感」，譚先生與《香港01》記者一同參觀一房示範單位，只打出6.5低分。該單位為煥然懿居第一座18樓D室，連露台實用面積302呎，售值約390萬元。

譚先生打算在客廳、靠窗位置間女兒房。（余俊亮攝）

煥然懿居間格局限多 居住品質未如理想

譚先生原打算將三分二的客廳、靠窗位置間成女兒房，後來發現放床後晾曬衣服十分麻煩：「我老婆晾衫要檻過我個女張床，收衫又要檻返過嚟，真係好麻煩，好多焗限性。」後來考慮改買面積較小的幼童床：「但到咗11、12歲發生張床又要買過」。

一房單位的主人房面積較大。（余俊亮攝）

他坦言：「初頭只諗個佈局，但原來幫個女間咗房好多傢俬都縮細咗。」由於只留下三分一的客廳，尤如小窄巷，需要購買小型的電視及一人梳化，電腦枱擺放主人房內。原本想增加相處時間，卻會變成1人在廳看電視，兩人入房的情況，感嘆近四百萬買來這樣的單位，居住環境實在「好狹窄」，又謂女兒日後或需要在主人房使用電腦，變相減少夫妻兩人的私人空間。

譚先生：一房戶客廳太細 睡房偏大

相比起客廳太細，睡房則顯得太大，譚先生認為可以縮小睡房，加大客廳；至於無窗「黑廁」四面牆令他感到壓迫，感嘆現時居住的公屋單位空間更大。由於空間小，三口子生活尚且勉勉強強，但若有親友前來探望便顯得擠迫。譚先生認為，同樣是約300呎單位，煥然懿居表現不如公屋：「呢度差少少」。

+ 2

上車選擇有限 急置業盼團聚

此外，他亦參觀了呎數更細、最平售314萬元的開放式單位，他質疑開放式單位使用隱藏式睡床，需要每天拉開及摺起睡床，朝拆晚桁實在浪費時間；且室內空間不足，難以擺放書籍；至於廁所「企缸」狹窄，充滿壓迫感。他認為開放式單位猶如酒店，只可短住，但毫無家的感覺。

雖然對煥然懿居評價不高，但譚先生依然會交表申請，畢竟在目前高樓價的環境下，上車選擇非常有限，假如今次落空，他則會繼續申請2019年居屋：「一家團聚最重要！」