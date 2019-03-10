Formula E雨中作賽　市民中環Apple Store霸靚位觀戰　嘆門票太貴

國際汽聯電動方程式賽車錦標賽香港站（Formula E）今日（10日）於中環新海濱舉行，警方一如以往在民耀街天橋實施人潮管制，兩旁亦圍封帆布。 然而，場外市民希望感受這場風馳電掣賽事也非難事。有市民上午九時許已到國際金融中心（IFC）Apple Store門外守候，待十時開舖即「霸靚位」，隔着玻璃看車手如何扭軚急轉彎。有市民坦言「可能係最後一年，點都要嚟影一次」。

近中午12時，Apple store1及2樓近窗位置已聚集近百名市民。（勞敏儀攝）

為了配合賽事，大會在周六凌晨至明日清晨期間封閉部分中環新海濱的道路作為臨時賽道，警方實施交通及人流管制。中環國際金融中心（IFC）連接至中環碼頭行人天橋昨日已見架起鐵馬，分開往來雙線；兩側欄杆掛起不透光布幕，防止行人為觀賽阻塞通道。一道低壓槽今早率先為賽道帶來雨水，天文台預測今日多雲及有幾陣驟雨，Formula E要雨中作賽。

沒有購票的市民也有妙計，位於中環IFC、佔三層的Apple Store往年已是觀賽「靚位」，俯瞰龍和道與民耀街交界。上午10時半仍是練習賽，但店內已有約50名市民帶備專業攝影器材拍照，職員在近落地玻璃區域架起圍欄及維持秩序。

居住上水、第三年來觀賽的劉先生今早9時20分已抵達Apple Store門外，帶備10萬元攝影器材，成為第一個「等開門」市民，「今年轉咗車款，同埋可能係最後一年，點都要嚟影一次」。

市民預計全日留守Apple Store觀賽

場內直擊緊張賽事所費不菲，一張成人正價門票售2,880元。劉先生表示，「太貴喇」，在澳門看台靚位只需980元，影相靚位只需350元，「買足4日都平過喺度睇一日」；又指香港看台景觀也不如Apple Store，不受風雨影響，「（Apple）已經好大方，三年都俾我哋全日喺度影」，預計全日會留守店內，可惜只有畫面沒有聲音。他說，拍下的賽車畫面會馬上上載Facebook 專頁，有一年更拍下藝人周柏豪「炒車」一刻。

就讀中四的吳同學第二年來觀戰，並帶定凳仔休息，坦言今早9時半已抵達Apple Store門外，希望一睹偶像巴西車手迪加斯風采。他說，去年到IFC4樓平台花園無法影到靚相，只能影到車頂，再轉場Apple Store已是人頭湧湧，故今年提早來霸位。

IFC商場3、4樓的平台花園也是觀賽最佳位置。（勞敏儀攝）

IFC商場3、4樓的平台花園也是觀賽最佳位置，商場方面已架起圍欄及派保安維持秩序，但今早到這裡影相只有數名市民及遊客。梁先生表示，近11時才到達IFC，Apple Store已聚集不少市民，故選擇到較開揚、少人的平台拍相。另外有內地旅客指門票太昂貴，故路過拍幾張照片就足夠。