Formula E今明兩日舉行　窺探7大免費位置任看賽事

國際汽聯香港電動方程式賽車錦標賽（Formula E）今日（3月9日）起一連兩日，於中環海濱區舉行，一如以往，觀賞這項富速度感的賽事，需於現場或早於賽事前網上訂購，部份有利欣賞比賽的位置的門票價格達千元。《香港01》今日（9日）精選出7個免費位置，好讓「平民一族」可分享到觀賞比賽的快感、喜悅。

中環國際金融中心商場內的apple store一向為觀賞Formula E賽事的最佳位置之一。（方家遠攝）

近日天氣不穩定，不時下起大雨，要免費又舒適到觀賞比賽，可以到附近的中環國際金融中心（IFC），其中二樓至四樓的apple store景觀最佳。記者今日（9日）早上到場視察，各樓層已有職員架起圍欄，並有一至兩名工作人員看守以作維持秩序，同樣，商場內的Pure健身室，同樣享有極佳觀賞位置，可一探比賽的快感。

此外，IFC商場3、4樓的平台花園，其中有三個「神秘」位置同樣為觀賽最佳位置，商場方面已架起圍欄，及加派保安員以保障欣賞者安全，惟區域位於室外，猶恐天雨下難以逗留太久。

今日（9日）下午為賽事的「試車日」，吸引不少市民待在店內欣賞。（方家遠攝）

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但提提有意免費「窺探」比賽的市民，前往天星小輪碼頭的天橋位置，道路兩邊早被主辦單位以帆布遮擋，並有警員站崗，禁止途人逗留，此外，鄰近摩天輪一帶的道路也被鐵絲網遮掩，難以觀看比賽。

商場的3樓平台亦為觀賞賽事的有利位置。（梁煥敏攝）

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另外，駕車人士要留意，為了配合Formula E賽事進行，今日（9日）凌晨1時15分起至11日早上5時15分期間，大部分中環碼頭一帶道路，在賽事期間會臨時封閉及改道，前往中區的東行車輛將不能使用干諾道高架路前往民寶街、耀星街、民耀街、愛丁堡廣場等地區，而需改用地面道路包括干諾道西及干諾道中東行。