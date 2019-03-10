政府3億發展空間數據共享平台　室內地圖3D化　未來為行人導航

新一份《財政預算案》公布，政府會預留3億元加快發展「空間數據共享平台」。發展局局長黃偉綸在網誌介紹，指地政總署未來與不同部門和公私營機構合作，採集更多與城市建設和設施以至公共服務有關的數據，期望在2022年底前完成有關工作，協助豐富三維(3D)地圖，日後可為行人導航供前往目的地的最佳路線。

陳松青表示，「空間數據共享平台」是一個可以整合、互通和共享地理空間資訊的平台，支援不同應用程式的開發和創新應用。(發展局圖片)

黃偉綸在今日(10日)發表的網誌中，邀請地政總署署長陳松青介紹三維數碼地圖。陳松青指，「空間數據」是指具有地址或地理位置資訊的數據，手機上大部分的應用程式，都牽涉使用「空間數據」，例如利用手機上的地圖尋找路線，或以應用程式尋找餐廳、停車場、巴士站位置等。而「空間數據共享平台」是提供一個可以整合、互通和共享地理空間資訊的平台，支援不同應用程式的開發和創新應用。

2022年前完成採集數據

陳松青指，現時主要工作是數據站持續擴充，將更多與土地有關的數據數碼化，並透過與不同部門和公私營機構合作，採集更多與城市建設和設施以至公共服務有關的數據，然後逐步開放豐富數據站涵蓋的範圍和內容，期望在2022年底前完成有關工作。

而地政總署正陸續開發3項三維數碼地圖產品，包括三維城市地圖、三維行人及行車道路網及三維室內地圖。其中三維城市地圖將於今年下半年開始製作，覆蓋範圍包括香港島、九龍及早期發展的新市鎮（例如沙田、荃灣、葵青、屯門、大埔等），並會上載到「香港地理數據站」，開放予公眾使用。覆蓋範圍隨後會推展至其他地方包括大嶼山等，目標是於2023年底前完成整個香港三維城市地圖。

先將150幢大廈圖則製作數碼模型

地政總署將於今年底開始，逐步把香港市區及新市鎮的三維行人及行車道路網絡模型數據放上網，提高三維地圖的可用性，該計劃預期在2020年初完成，屆時除了為車輛導航，亦可為行人導航，提供前往目的地的最佳路線。而署方正展開先導計劃，利用約150幢大廈的建築圖則，製作三維數碼模型，將室內環境三維數碼化，期望可於今年內完成，並推展至市區不同的建築物。

黃偉綸期望隨着「空間數據共享平台」和全港三維數碼地圖的工作按計劃逐步展開，可促進開放和分享更多空間數據，為香港的創科及智慧城市發展，提供重要的數碼基礎設施。