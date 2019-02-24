【土地大辯論】黃偉綸：局部收回高球場是「不容易決定」

政府日前全面回應土地供應專責小組的報告，並確認接納全部8個土地供應選項建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場。發展局局長黃偉綸在網誌撰文，指政府在公布局部發展方案前已作充分考慮和評估，是一個「不容易的決定」，並稱「針沒兩頭利」，推行任何政策時，會取得一個符合公眾最大利益的平衡。

土地大辯論的公眾諮詢期歷時五個月。（資料圖片）

黃偉綸網誌以「多管齊下 同心協力」為題，指政府非常認同土供組就土地需求估算及建立土地儲備的觀點，未來會貫徹推行一套多管齊下的土地供應策略，持續及大幅地增加土地供應，解決住屋及各類民生問題，並適時提供足夠土地，促進經濟增長及改善生活環境，避免土地供求失衡的困局再次出現，當中包括採取基建主導及創造容量的方式，規劃和提供策略性運輸基建，務求增強基建周邊的土地用途。

方案已取得符合公眾最大利益的平衡

社會有聲音指出，政府只願收回32公頃高場用地，是漠視基層住屋需求。黃偉綸解釋，政府在公布局部發展方案前，已作充分考慮和評估，強調是一個不容易的決定。他形容香港是一個多元社會，不同持份者有不同看法是正常不過，又說「針沒兩頭利」，但作為「負責任的政府」，在推行任何政策時，都必須小心、謹慎地審視及評估，以取得一個符合公眾最大利益的平衡。

他重申，今年下半年會展開詳細技術研究，確立該用地最多可提供的房屋單位數目，亦會探討支援發展所需的基建設施，找出在環境、生態及其他方面所面對的限制，制定相關緩減措施，亦會制定具體執行計劃。若一切順利，2021年初或之前可完成研究，之後通過城規程序及向立法會申請撥款，最快2024年開展建造工程，並爭取4至5年後有單位落成。

指填海可解決迫切土地短缺問題

黃偉綸亦指，大型填海計劃在過去一段時間近乎「完全停頓」，並指是近年土地供應大幅減少的主要原因，故當局有需要重啟填海工程，解決迫切土地短缺問題及有效地建立土地儲備。

他說，特首林鄭月娥提出「明日大嶼」計劃，填海1,700公頃，當局現階段會聚焦研究發展鄰近交椅洲1,000公頃人工島，並將於3月諮詢立法會發展事務委員會。若立法會財務委員會批准撥款，預計今年下半年展開填海及相關基建的研究。至於餘下於喜靈洲填海700公頃，現時沒有推展的時間表，但會藉今次研究收集初步數據，強調將來推動新計劃時會再作公諮詢。

黃偉綸期望市民上下一心，放下歧見，又指土地不足問題刻不容緩，香港不能再蹉跎歲月，而政府有決心及信心落實各個選項。