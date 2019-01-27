【新界東北】黃偉綸形容收地屆關鍵時刻　合資格住戶可原區安置

政府日前展開古洞北和粉嶺北兩個新發展區，首階段主體工程的立法會撥款程序，發展局局長黃偉綸今（27日）在網誌撰文，形容新界東北是刻不容緩的建屋「糧倉」，可容納約18.81萬新增人口。他又指，不少居民反映想搬入北區快將落成的上水寶石湖邨，當局正與房屋署積極跟進，盡量回應居民「原區安置」的訴求。

受影響村民或可遷入新建的寶石湖邨。(發展局圖片)

黃偉綸表示，新界東北全面落成後，將提供合共約7.18萬個房屋單位，當中近7成為公營房屋，可容納約18.81萬新增人口；新發展區亦將會提供約86.8萬平方米樓面面積作商業用途，創造約4.01萬個就業機會。

首批居民今年下半年要遷走

他又指，安排原區安置一直是政府和居民的共同意願。而立法會去年通過「加強版」特惠補償及安置安排後，引入了免經濟審查安置選項，合資格住戶可申請入住由香港房屋協會建造和管理的專用安置屋邨。

黃偉綸說，受首階段發展影響的400多個住戶，須因應工程的推展由2019年下半年起的兩年多時間內，陸續遷出。由於房協位於北區百和路的專用安置屋邨2023年才落成，故先利用房協及房委會轄下租住屋邨的空置單位，為合資格住戶提供過渡安排。他稱，由於不少受影響居屋期望可搬入快將落成的上水寶石湖邨，現正與房署積極跟進，盡量回應居民「原區安置」訴求。

石仔嶺花園安老院。(資料圖片/鄭子峰攝)

新補償安置方案不會較舊版低

此外，截至今年1月中，當局已成功接觸第一階段受影響的8成村民，當中超過6成住戶已提交相關資格證明文件，預計本月底會提交文件齊全的資料給房委會和房協，以便盡快安置。

至於外界批評「加強版」現金津貼較過往為低，黃偉綸指是「誤解」。因為保留了專為古洞北和粉嶺北新發展區而設的「特設現金津貼」，讓合資格住戶可在新版或舊版兩者之間，選擇較高的金額，確保現金津貼補償不會因去年引入的改動而有所減少。

石仔嶺花園安老院舍長者「內部遷移」

黃偉綸稱，會盡力確保現時居於石仔嶺花園安老院舍的900多名院友毋須遷離石仔嶺花園，直至區內的新福利綜合大樓落成。根據現時工程安排，石仔嶺花園將分二期清拆，受2020年上半年第一期清拆工程影響約160名院友，政府正擬定適當過渡安排，包括制訂方案讓他們只須在石仔嶺花園內遷移。而第二期清拆工程會於新綜合大樓投入服務後才展開，因此石仔嶺花園內的大部分院友，可留居現有的安老院舍，直至將來遷入新綜合大樓。