蘇屋邨二期單位滲水　住戶投訴後突被石灰神秘覆蓋

蘇屋邨二期完成重建，房屋署在今年2月陸續向住戶派鎖匙，逾九成單位已成功交收。然而，有二期住戶反映，收樓後單位質素欠佳，出現滲水、地台不平等問題，令住戶遲遲未能裝修。有住戶更指，日前向房署投訴地台滲水後，翌日到單位視察時竟發現滲水位置神秘地被石灰覆蓋，惟滲水問題無改善。

民協向房署代表遞交請願信。（劉婉雯攝）

房屋署今年2月陸續向第二期的住戶派匙，但有約40至50個住戶向民協投訴，指單位出現滲水、地台不平等情況，令住戶遲遲未能裝修入伙，但仍需繳交租金。

單位滲水問題使吳太未能裝修，令她大失預算。（劉婉雯攝） 3月1日取鎖匙的吳太表示，懷疑因最近連日大雨，昨日(9日)發現其單位廚房與廁所交界位置出現滲水，面積約6至8寸。她致電「入伙大使」投訴惟未獲回覆。至今午（10日）吳太再到單位，發現滲水位置突然被蓋上石灰，但滲水情況持續，滲水範圍甚至更大。吳太現時在私人市場住在月租13000元的單位，租金不便宜，本想盡快入伙，但單位滲水問題使她大失預算，由於裝修後房署不會負責單位問題，她無法開始裝修，吳太指著頭感嘆：「現在我這裡中了頭獎！」

另一住戶方小姐指，上月15日取得單位鎖匙，至本月7日發現廚房及廁所出現滲水問題，並填了執漏表交予房署，暫未獲通知會否跟進。她表示，有其他住戶單位出現滲水問題，獲房署進行滲水測試，在外牆射水半小時，但方小姐認為沒什麼用，「起碼要射兩、三小時。」方小姐原定今個月20日開始裝修，但現在未知能否如期，或要同時支付劏房和蘇屋邨單位兩邊租金。輪候公屋八年的她表示擔心，若房署無法處理，寧申請調遷單位，「說句不好聽的，現在住漏水屋，我住劏房都不用住漏水屋，除了（劏房）租貴。」

協助居民的民協成員陳銘基表示，14日免租期不足以讓住戶徹底檢查單位問題，建議延長免租期至一個月，並希望署方加派人手，盡快完成執漏。民協又建議署方增加執漏資訊流通及透明度，以及檢討建屋質量。