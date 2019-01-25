討論重建舊屋邨　房屋署稱大規模重建或加長輪候時間

房委會今日（25日）舉行公開例會，就房委會的年度機構計劃作討論。會上多名委員談及舊屋邨重建及改建工廠大廈，房屋署副署長梁悅賢稱大規模重建舊屋邨需時，或會加長現時公屋輪候時間。 另外會上有委員就公開資料提出意見，認為現時難以取得公營房屋相關資訊，如個別屋邨居住人口數量轉變等；有委員亦提出可隨著今年電子化居屋申請，可加強收集數據。房屋署署長應耀康表示，正研究擴闊居屋綠表申請者的資料授權，令他們於申請綠置居時，無須重新授權轉移資料。

應耀康稱工廠大廈使用率高，須考慮安置問題。（張浩維攝）

房委會今日（25日）舉行公開例會，會上有委員提出重建舊屋邨及工廠大廈，以䆁出更多空間興建公營房屋單位。房屋署副署長梁悅賢稱大規模重建舊屋邨需時，並需顧及安置現有住户，未必能改善現時公屋輪候時間長的情況，甚至會加長輪候時間。

署長應耀康則稱，現時工廠大廈使用率高，重建須考慮安置作業者的問題。他指政府現時有監察使用情況，並草擬政策，如加強防火措施等。

梁悅賢稱大規模重建會加長輪候時間。 （張浩維攝）

另外，委員溫文儀提出現時難以取得有關公營房屋的相關資訊，部分只有「大數」，缺乏詳細資訊。他舉例如房委會有備存整體居住人口數量的變化，如由97年的235萬人，降至現時的208萬。不過，若想進一步取得個別屋邨的數量，則未有備存。另一委員柯創盛則稱，因應房委會即將推行電子化申請居屋，認為可擴闊個人資料使用的授權。

應耀康稱，去年居屋及綠置居申請實施綠表「一表兩抽」，惟當中須重新要求申請者授權轉移資料至綠置居申請，而署方正研究就今年的居屋及綠置居的申請，擴闊個人資料授權的範圍。不過他強調涉及個人資料的保護，令實行有難處。