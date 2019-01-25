將推電子化申請　房屋署研擴闊資料授權　優化一表兩抽

房委會於去年綠置居申請時實施「一表兩抽」安排，2018年居屋的綠表申請者，可將申請轉移至綠置居項目，不用重新遞交表格，惟申請者須填妥確認回條。 房委會今日（25日）舉行公開例會，會上有委員提出，因應房委會有計劃於今年推出電子化申請，建議設立中央資訊收集系統，並擴闊資料授權，以開放更多大數據。房屋署署長應耀康回應時提及，正研究擴闊居屋綠表申請者的資料授權，令他們於申請綠置居時無需重新授權轉移資料。 有房委會委員對做法表示歡迎，認為可令申請更方便，亦可有助公眾掌握公營房屋的相關資訊。

房委會舉行公開例會。（張浩維攝）

「一表兩抽」免再交表 節省綠置居申請費

房委會由今期綠置居起，簡化綠表申請者的申請程序，推行「一表兩抽」的安排，即所有有效但未能成功購買居屋單位的綠表申請者，他們的申請可保留至之後推出的綠置居，而毋須再遞交綠置居申請表和繳付約240元的申請費。不過，綠表申請者需填妥及交回通知信內的回條及聲明書，以確認同時申請「綠置居2018」。

在今日房委會的公開例會上，不少委員關注房委會的公開資料數據，委員溫文儀提出現時難以取得有關公營房屋的相關資訊，部分只有「大數」，公眾難以取得詳細資訊。他舉例如房委會有備存整體公屋居住人口數量的變化，不過若想進一步取得個別屋邨的數量，房委會則未有備存。委員柯創盛亦提出，房委會應借推出電子化申請的機會，進一步擴闊申請者的資料授權；另一名委員雷紹麟提出，可設立中央資訊收集系統，以便開放或備存更多大數據供日後研究所用．

應耀康提及正研究擴闊申請者的資料授權，以優化一表兩抽安排。 （張浩維攝）

房屋署署長應耀康回應時提及，去年推出「一表兩抽」時，因申請者就居屋項目提供的資料，只可供申請居屋使用，需取得申請者的同意才可將資料轉到申請綠置居上。而當局正研究進一步擴闊居屋綠表申請者的資料授權，令他們下次申請綠置居時，毋須額外就轉移資料取得同意，並將會提交到房委會資助房屋小組委員會作討論。不過他強調，若需將資料授權擴闊至申請資助房屋以外的用途，或因涉及保護個人資料的相關條例，難以實行。

本身也是民建聯立法會議員的柯創盛認同應擴闊資料授權，他認為除可進一步優化一表兩抽的安排外，亦有助長遠而言建立公營房屋相關的資料庫，令公眾可掌握公營房屋的相關資訊，並有助制定政策。