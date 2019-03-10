【埃塞俄比亞空難】入境處證機上有一香港居民　已聯絡家人

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX8客機，於當地時間周日（10日）墜機，航空公司發言人證實客機已墜毀。 入境處晚上回覆《香港01》指，根據當地機關提供予大使館的資料，入境處暫時確認乘客名單上有一名香港居民。入境處已主動聯絡其家人，並按當事人家屬意願提供一切可行協助。入境處會繼續與公署、大使館、當事人家屬及航空公司保持聯繫， 密切留意事態發展，並積極跟進事件。

埃塞俄比亞空難：空難現場發現疑似是飛機殘骸。（路透社）

入境處回覆指，就有客機於埃塞俄比亞前往肯尼亞途中墜毀一事，入境處獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐埃塞俄比亞民主共和國大使館及有關航空公司了解情況。

入境處指，根據當地機關提供予大使館的資料，入境處暫時確認乘客名單上有一名香港居民。入境處已主動聯絡其家人，並按當事人家屬意願提供一切可行協助。入境處會繼續與公署、大使館、當事人家屬及航空公司保持聯繫，密切留意事態發展，並積極跟進事件。

在外香港居民如需協助，可致電香港入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868。