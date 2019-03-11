【教師墮樓】馮偉華斥監管制度失衡　聽眾哭訴親人亦遭打壓險輕生

天水圍李東海小學圖書館主任林老師，上周三（6日）在校內墮樓身亡，及後被揭發林老師生前疑飽受上級壓力，辦學團體東華三院指將成立獨立調查委員會了解事件。然而，該事件只是「冰山一角」，有聽眾致電港台《千禧年代》節目透露，其親人曾任教的中學遇上「涼薄」校長，指摘教師請病假是欺騙校方病假，更是枉顧教育學生職責，逼教師寫悔過書等。 香港教育人員專業協會會長馮偉華今（11日）接受電台訪問指，事後接觸多名李東海小學教師，均反映校長不尊重職員，投訴無門。他批評校本管理之下，不少學校的校長猶如土皇帝，沒有制度制衡，要求教育局檢視制度、建立機制。有聽眾亦致電哭訴家人曾遇類似狀況，指：「校長居然說員工放病假是欺騙學校病假；又指老師高薪厚職枉顧學生放病假。」

周三（6日）早上七時許，天水圍東華三院李東海小學，48歲姓林圖書館女老師於校內墮樓亡。（資料圖片）

馮偉華指，教協早前未有收到李東海小學的相關投訴，未能介入。他透露，教師墜樓事件後，接觸到該校多名老師反映情況，「老師有不同說法，但都較一面倒。都說過去幾年管治有問題，（校長）不尊重老師。」他認為，校方與教育局成立獨立調查小組追究之外，當局亦應檢視教育制度及學校環境，「校長猶如土皇帝沒有制度制衡，老師亦沒有途徑反映。」

校本管理致老師向教育局投訴非常困難

他續說，在校本管理之下，老師向教育局投訴非常困難，當局會將個案交回校方管理層處理。此外，即使學校有投訴機制，惟教師擔心其工作評核而不敢作聲，近乎「求助無門」。他透露，事件後曾嘗試聯絡該校校長，並以短信了解情況。

死者親友到李東海小學超渡墮斃的林老師。（潘安奇攝）

圖書館的工作繁重 惟常被要求代課、兼教

「圖書館主任職能關注組」召集人劉寶珊表示，圖書館主任管理圖書館的工作繁重，需要處理新書、分類等，但被要求代課、兼教卻是常態，「見到空堂多就會找圖書館主任代課，但他們不知道空堂時間其實有原本事務要處理，變相要我們放學後、周末回校繼續做。」她續說，離世的女教師林麗棠原要應付開設新圖書館外，還要兼負教授中文科工作，「開新館就要將舊有物品、圖書重新報銷、點存，是由零重新做，（工作）好艱巨，一般要學校調撥資源，有人手、空間幫手。」

聽眾梁小姐亦透露，早年兒子曾任教一間中學，被校長逼寫悔過書，更一度萌生自殺念頭。她斥責校長涼薄、打壓教師，年半內有8名教師離職，更有多名教師需看精神科，「校長居然說員工放病假是欺騙學校病假；又指老師高薪厚職枉顧學生放病假。」