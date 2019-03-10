【教師墮樓】李東海校長羅婉儀被休假　初上任曾稱發配邊疆

本周三（6日），一名圖書館主任於東華三院李東海小學校內墮樓身亡，揭發校內曾出現高層對老師施壓、校長羅婉儀更曾出言辱罵教職員的情況，而東華三院高層方面則表示事發後未能聯絡到校長。 翻查資料，羅於2014年擔任該校校長，翌年曾於社交平台與友人對話期間，稱被「發配了邊疆」以及「開發大西北」。而在擔任校長之前，則曾任宣道會陳元喜小學課程發展老師，同時亦是不同教育組織的會員，至今教學年資已32年。

羅校長於社交平台稱被發配邊疆。（社交平台截圖） 2014年擔任校長 翌年稱被「發配邊疆」 根據社交媒體資料顯示，2015年羅婉儀於社交平台與友人對話期間，提及自己被「發配了邊疆」以及「開發大西北」。根據李東海小學校刊記錄，2014年12月校刊首頁已由羅校長撰寫，相信她於該年度上任成為位於新界西北、天水圍區的東華三院李東海小學校長，未知其社交平台提到「發配邊疆」是否有關。

羅婉儀為不同教育組織會員。（校刊資料） 曾任小學課程主任 教育局資優教育組核心會員 社交平台資料顯示，現時正擔任東華三院李東海小學校長的羅婉儀，以往曾是宣道會陳元喜小學的老師，並曾就讀於香港中文大學，亦曾獲頒香港中文大學教育碩士。翻查陳元喜小學2008年的校刊資料，羅婉儀於該年獲擢升為該校課程主任，同時提到她為香港課程發展及領導專業學會創會會員，亦是教育局資優教育組核心會員。 根據資料，該會香港課程發展及領導專業學會為非牟利學術組織，主要作發揮課程統籌主任在學校及本港課程領導等角色，而羅則為創會會員名單內的課程統籌主任。另外，教育局資優教育組則主要為培育資優學生，為他們提供適合的教育機會。

年資32年 獲卓越教學嘉許狀

羅於擔任宣道會陳元喜小學課程主任期間，曾獲得2007年至2008年度的行政長官卓越教學獎嘉許狀，「特殊教育需要」範疇，並於得獎教師專訪一欄分享其教學心得。據資料顯示，得獎時其年資為22年，至今其教學年資相信已32年。

據該獎項網頁資料顯示，當候選人達四個評審範疇，包括專業能力、培育學生、專業精神和對社區的承擔、及學校發展皆表現卓越，接近卓越水平，將可獲發嘉許狀。

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女教師校內墮樓亡 揭生前飽受壓力

天水圍東華三院李東海小學本周三(6日)，一名女教師於校內墮樓亡，揭示該名老生前疑飽受高層壓力，曾抱恙仍召回學校工作。知情人士及後曾指該名校長曾多次出言辱罵教職員，員工為保工作選擇啞忍。東華三院高層今日（10日）表示至今未聯絡到校長，又指對方將於明起開始休假，亦將會成立獨立調查委員會處理事件。