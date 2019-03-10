【教師墮樓】李東海小學校長明起休假　東華：無法直接聯絡

天水圍東華三院李東海小學女教師於校內墮樓亡，辦學團體東華三院高層與教師及死者家屬會面後，表示收到教師與校長羅婉儀相關投訴，羅校長會休假。同時，東華三院由事件發生至今未能直接聯絡羅校長，只能透過兩名資深校長溝通。東華指會成立獨立調查委員會繼續了解事件，承諾公開公平公正處理投訴，所有教職員資料會保密。

東華三院執行總監蘇祐安明言曾收到與校長有關的投訴。 （潘安奇攝）

死者家屬希望盡快查明真相。（蔡正邦攝） 執行總監承認曾收兩次有關投訴 東華三院執行總監蘇祐安被問到天水圍東華三院李東海小學林老師墮斃一事，是否與校長對老師施壓有關時，承認收到該校老師對學校工作的投訴，表示會繼續細心了解情況。他亦承認2015年及2018年收到老師分別對羅校長溝通技巧和行政管理的投訴，當時教育科已經處理並提出改善建議，但現階段不宜太早判斷羅是否適宜擔任校長，而職員對學校管理有意見是正常之事。

主席王賢誌答應跟進訴求

東華三院董事局主席王賢誌表示，與副主席等人同對事件感到震驚及難過，為不影響學生上課，與死者家屬及校方商討後決定在周日辦超渡法事，並且慰問家屬及教師。他指與雙方「一、兩個鐘傾左好多偈，訴求會一一跟進」，表示校長羅婉儀明天（11日）開始休假，但後續處理要與教育局研究，辦學團體亦會成立獨立調查委員會處理，委員會將由退休教育局人士、心理學家等人士組成，會公開公平公正地處理投訴，並且回應家屬尋找真相的要求。

有教職員（中）悲從中來。（潘安奇攝）

需透過兩名資深校長與羅婉儀通話

執行總監蘇祐安繼稱，東華三院主席等高層都希望直接與校長對話以了解事件，但至今無法直接聯絡校長，只能透過兩名資深校長了解。他表示該校教師心情悲傷，投訴與日常工作有關，亦「同羅校長相處有關」，充滿不滿甚至不安聲音，主要因為「平時同校長溝通出咗問題」，強調「意見大門打開」，歡迎教師向獨立調查委員會提意見。

不過他指事件令人難過、傷心和不幸「校長本身情緒不十分太好」，於是委派其他校長，平伏校長心情。由於羅校長難回校處理工作，於是暫時休假。他表示死者家屬希望盡快找出事實真相，事發後派社工紓緩家屬情緒外，亦希望盡快展開獨立調查委員會第一次會議，但相信調查時間不會短暫，因「要見幾十位同事」。