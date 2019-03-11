外傭患病遭解僱　僱主協會：雙方應有商有量　「返鄉下係等死」　

早前有菲傭不幸確診第三期子宮頸癌，更於病假期間被僱主以患病為由解僱。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今日（11日）於商台節目上稱，按照現行法例，除非醫生證明外僱因病失去工作能力，否則僱主不能以其患病而在其病假時解僱她。若然僱主基於患病而拒絕續約，亦有可能被視為歧視病人，她形容做法「踩到平機會條線」。她建議僱主一旦遇上外傭突然患病的情況，應盡量有商有量，「要佢（外傭）返鄉下幾乎係等死。」

Baby Jane Allas確診癌症後，慘被僱主解僱。（眾籌網站圖片）

不幸確診第三期子宮頸癌的菲傭Baby Jane Allas，其巴基斯坦裔僱主以她患病為由，於她放病假期間終止僱傭合約。Allas隨後得到同樣在港工作的妹妹Mary Anne接濟，並獲得妹妹的僱主協助追討賠償。事件惹起社會關注及討論。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，若然外傭在港期間突然患病，按照現行法例，除非醫生證明失去工作能力，否則僱主不能於病假期間提出解僱。她續稱，若然合約剛好完結，僱主亦不能以患病為由拒絕續約，否則或會被視為歧視病人，「踩到平機會條線。」就算僱主以其他原因提出不續約，同樣有機會被外傭提出上訴。

截至周日晚上9時，共有1,055名熱心人士捐助予菲傭Baby Jane Allas，籌款額已達69.5萬元，超越目標金額。（眾籌網站截圖）

她建議，僱主應盡量與外傭商量醫療方案，詢問其意向後再決定合約事宜。她強調未必需要到解僱的程度，由於解僱後外傭將不獲本港醫療保障，而往往外傭原居地的醫療技術不及本港，「要佢（外傭）返鄉下幾乎等死。」