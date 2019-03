單親菲傭患癌慘被解僱　胞妹僱主助眾籌醫療費　逾千人捐近70萬元

不幸確診第三期子宮頸癌的菲傭Baby Jane Allas,其巴基斯坦裔僱主以她患病為由,於她放病假期間終止僱傭合約。Allas隨後得到同樣在港工作的妹妹Mary Anne接濟,並獲得妹妹的僱主協助追討賠償。 Allas胞妹及其僱主早前於網上發起眾籌,希望籌得65萬港元作醫療費用。截至今日(10日)晚上9時,共有1,055名熱心人士捐助,籌款金額已達69.5萬元,超越目標金額。

截至今日(10日)晚上9時,共有1,055名熱心人士捐助予菲傭Baby Jane Allas,籌款額已達69.5萬元,超越目標金額。(眾籌網站截圖)

Baby Jane Allas現年38歲,為一名育有五名子女的單親媽媽。她於2017年來港,於一個巴基斯坦裔的家庭內擔任外傭。

Allas於本年1月20日確診為第三期子宮頸癌,並獲轉介至屯門醫院接受治療。醫生先後兩次簽發病假,惟Allas的僱主於2月17日,突然向她提出終止僱傭合約,並於發信後兩日生效。信上寫明其終止合約的原因為患癌(Reason for termination:Diagnosed with cervical cancer),信末更補上一句「祝你身體健康」(Wish you good health)。

在失去工作簽證後,Allas便無法再在公立醫院接受化療、放射治療和做手術。

Baby Jane Allas確診癌症後,慘被僱主解僱。(法新社圖片)

Allas隨後獲得胞妹Mary Anne的僱主接濟,並協助Allas向勞工處及平機會投訴,盼向其僱主追討倍償。為應付高達40萬港元的手術費,及其他額外醫療開支,她們因而在網上發起眾籌,截至今晚9時,已有1,055名熱心人士捐助,籌款額已達695,478元,超越目標金額。

胞妹僱主昨日(9日)在眾籌網站表示,本周內Allas將會出席勞工處首次聆訊。