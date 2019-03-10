單親菲傭患癌慘被解僱　胞妹僱主助眾籌醫療費　逾千人捐近70萬元

不幸確診第三期子宮頸癌的菲傭Baby Jane Allas，其巴基斯坦裔僱主以她患病為由，於她放病假期間終止僱傭合約。Allas隨後得到同樣在港工作的妹妹Mary Anne接濟，並獲得妹妹的僱主協助追討賠償。 Allas胞妹及其僱主早前於網上發起眾籌，希望籌得65萬港元作醫療費用。截至今日（10日）晚上9時，共有1,055名熱心人士捐助，籌款金額已達69.5萬元，超越目標金額。

截至今日（10日）晚上9時，共有1,055名熱心人士捐助予菲傭Baby Jane Allas，籌款額已達69.5萬元，超越目標金額。（眾籌網站截圖）

Baby Jane Allas現年38歲，為一名育有五名子女的單親媽媽。她於2017年來港，於一個巴基斯坦裔的家庭內擔任外傭。

Allas於本年1月20日確診為第三期子宮頸癌，並獲轉介至屯門醫院接受治療。醫生先後兩次簽發病假，惟Allas的僱主於2月17日，突然向她提出終止僱傭合約，並於發信後兩日生效。信上寫明其終止合約的原因為患癌（Reason for termination：Diagnosed with cervical cancer），信末更補上一句「祝你身體健康」（Wish you good health）。

在失去工作簽證後，Allas便無法再在公立醫院接受化療、放射治療和做手術。

Baby Jane Allas確診癌症後，慘被僱主解僱。（法新社圖片）

Allas隨後獲得胞妹Mary Anne的僱主接濟，並協助Allas向勞工處及平機會投訴，盼向其僱主追討倍償。為應付高達40萬港元的手術費，及其他額外醫療開支，她們因而在網上發起眾籌，截至今晚9時，已有1,055名熱心人士捐助，籌款額已達695,478元，超越目標金額。

胞妹僱主昨日（9日）在眾籌網站表示，本周內Allas將會出席勞工處首次聆訊。