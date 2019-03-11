【長者醫療券】食衞局建議視光服務封頂　每兩年限最多使用2000元

食物及衞生局自2015年起啟動的長者醫療券檢討已經完成，局方今日（11日）公布，由於發現長者有過度集中使用醫療券於個別服務的情況，而視光師申報的醫療券金額「不成比例地多」，建議就視光服務的醫療券申報金額設上限，定為每名長者每兩年最多申報2,000元。

政府提出為長者醫療券使用視光服務設上限。（資料圖片）

食衞局提交立法會衞生事務委員會的文件顯示，當局完成就長者醫療券使用情況的檢討，提出幾項改善措施，其中包括近期引起大眾關注的視光服務。

文件提及，檢討期間發現過去數年視光師在計劃下申報極高醫療券金額的宗數不成比例地多，有697名視光師登記為醫療服務提供者，佔全部提供者僅9%，但2018年的申報總金額為7.6億元，佔整體申報金額28億元的27%。文件又指出，視光師每宗醫療券申報金額的中位數是1,600元至1,951元，較西醫的約250至300元，以及中醫的206至245元相對地高。



政府言明，長者過度集中使用醫療券於個別服務，或會令其醫療券餘額不足以支付其他所需的服務，亦憂慮有關情況會削弱計劃鼓勵長者使用不同私營基層醫療服務的成效，因此建議就用於視光服務的醫療券申領金額設每兩年2,000元的上限。

文件指已諮詢病人組織及持份者的意見，參考2018年每宗使用醫療券申領金額的中位數1,951元，設定此上限；當局計劃於今年第二季起實施新上限，又不排除就其他類別的醫療服務類別設上限。