【長者醫療券】配眼鏡、驗眼限每兩年1000元　視光師斥設限當監管

食物及衞生局本月會公布有關長者醫療券的檢討報告，有消息指，當局會就長者配眼鏡可申領金額加設上限，限制每名長者每兩年可用1,000元，超出限額需自掏腰包。 食衞局邀約多個視光師組織今（8日）會面，聽取意見。香港執業眼科視光師協會會長詹振邦在會後表示，政府向他們提出，擬限制長者使用視光服務的金額，包括配眼鏡及驗眼，上限為每兩年1000元。視光師組織認為限制不可接受，並指如政府一意孤行，不排除會有激烈行動。

食衞局邀約多個視光師組織今（8日）會面。香港執業眼科視光師協會會長詹振邦（右）在會後表示，政府向他們提出，擬限制長者在使用視光服務的金額，包括配眼鏡及驗眼，上限為每兩年1000元。（李澤彤攝）

香港執業眼科視光師協會、香港眼科視光師學會、香港隱形眼鏡學會、香港隱形眼鏡研究學會共4個視光師組織，派出8名代表與食衞局會面。局方代表亦有約8人，包括食物及衞生局常任秘書長(衞生)謝曼怡，會面歷時約2小時。

詹振邦在會後表示，政府向他們提出，擬限制長者在使用視光服務時可申報的醫療券金額，不單就配眼鏡設限，亦限制驗眼服務，上限為每兩年1000元。

詹振邦（右）認為設限制不合理，表明反對，並指如政府一意孤行，不排除會有激烈行動。（鄭翠碧攝）

詹振邦表示在會面中，局方提出一些數據，稱因近年視光服務的申領金額大及增幅大，為令長者能把醫療券金額平均分配在不同服務，故設立申報上限。他質疑，政府並未詳細了解及分析背後原因，單憑一個趨勢而作出決定並不合理。根據食衞局資料，視光師去年申領額達到7.6億元，比四年前增加20倍。

局方明白金額上升非因不守規矩

對於申領金額大，詹振邦認為反映長者對視光服務的需求大，如去年有38萬名長者使用視光服務，「因為公營提供不到服務，就要去私營，如果無眼病，是不能看公營，即使可以看眼科醫生，也要輪候長時間。」香港眼科視光師學會會長伍尚舜就指出，會面中局方亦沒有提出是因為不良銷售而致申領金額龐大，「局方也明白金額上升非因不守規矩和不良手法」，他重申不是申報金額高就代表有問題。

伍尚舜（左）直斥政府的做法，是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」、「斬腳趾避沙蟲」。（李澤彤攝）

詹振邦批評設立上限並不合理，稱每兩年1000元的金額連支付綜合眼科視光檢查的費用也不足夠，遑論購買眼鏡等視光用具，「這樣做是好心做壞事，長者不能用這方式改善眼睛健康，可能會惡化。」他認為做法特別針對視光服務。

如果其他服務申領金額高，又『㩒住』佢哋？

而伍尚舜更直斥政府「一刀切」的做法，是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」、「斬腳趾避沙蟲」，「如果『㩒住』視光服務，可能（醫療券）會去了其他服務，那如果未來其他服務（申領金額）高時，又『㩒住』佢哋？」他認為設限的做法只為令「數字變靚」。

設限是限制了長者自由選擇的權利

伍尚舜續指，設限是限制了長者自由選擇的權利，沒有考慮用家意見，並侮辱視光師的專業，令公眾對視光師產生標籤。他們指會面中已解釋金額高之因，並建議不設限，局方僅稱會研究。

被問到如政府提高上限會否接受，詹振邦堅稱，不設限是原則問題，而非金額問題。他並稱，未來會與政府繼續商討設限的做法，但如政府一意孤行，不排除會有激烈行動，惟現時未有具體計劃。他重申， 希望局方慎重考慮這個影響深遠的決定。

詹振邦補充，認同業界中少數害群之馬是需要監管，「但局方似乎並不著力於監管，一刀切設限，就好像已經做咗嘢。」他建議局方加強監管，或可設立罰則，並需加強教育長者。