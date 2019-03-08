【長者醫療券檢討】僅向視光師開刀？林正財：政府宜研究收費細項

長者醫療券的資助額每年增加，2019/20年度料達42億元，同時部分醫療界被指濫收醫療券，將長者戶口「一鋪清袋」。食物及衞生局、衞生署正檢討長者醫療券是否用得其所。政府考慮將視光師配眼鏡、驗眼的費用設封頂，限制每名長者每兩年使用最多1,000元配眼鏡。 今次政府初步只向視光師「開刀」，行政會議成員、安老事務委員會主席林正財估計，是因為視光師的申報額上升得多，令人可疑；惟他認為政府應檢視仔細數據，不可單單看「大數」就篤定該行業有問題，又指衞生署應改變機制，增加人手主動調查涉嫌濫用醫療券的個案，而非等候投訴再跟進，這樣才能長遠起監察作用。

政府擬收緊視光服務的醫療券申領金額。（資料圖片／歐嘉樂攝）

半成每宗申領多達$5000

財政司司長陳茂波在公布財政預算案時，公布向長者派糖，醫療券金額在年度加碼，每位合資格長者可獲額外1,000元，醫療券的累積上限由5,000元提高至8,000元，全年經常開支增至42億元。另一邊廂，衞生署與中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院合作進行醫療券檢討，料本月內公布檢討結果。

據消息人士表示，留意到視光師申領的數額大幅增加，由2017年的2.89億元，上升至2018年的7.6億元，增加1.6倍；有約5%的申報金額，每宗達4,500至5,000元。外界早有意見質疑，視光師為長者配昂貴眼鏡是否有需要，但業界則反駁，配部分功能較佳的眼鏡有實際需要，惟也承認行內有害群之馬。視光師業界強調，不應因此就對視光服務設封頂價。香港執業眼科視光師協會會長詹振邦狠批，加設上限是踐踏其業界專業。

安老事務委員會主席林正財（資料圖片／鍾偉德攝）

林正財：買花膠不會一買就三千元

一向關注醫療券服務的安老事務委員會主席林正財表示，衞生署就配眼鏡的封頂金額或可再商討，他認為改革醫療券的核心是去除極端收費，「封頂價可以係收費中位數或75%」。對於消息指今次政府僅向視光師開刀，卻沒有措施杜絕中醫師收取醫療券出售貴價藥材海味，林正財說可能「中醫無咁嚴重濫用」。

然而他認為衞生署不宜只着眼「大數」（申請金額總數），而應分析「細數」，例如實際申領宗數，「買花膠唔會一買就三千蚊，金額細啲」，以分析中醫業界申領醫療券的情況，惟他承認有技術困難，因中藥材沒有標準收費。

食衞局的數據顯示，除弓視光師外，去年中醫申報的總金額也有逾倍升幅。（醫療券網頁圖片）

翻查衞生署2018年數據，西醫申領的醫療券總額最多，達11.55億元，按年升55%；排第二是視光師，達7.6億元，按年升1.6倍；中醫排第三，達5.33億元，按年升一倍。按每宗醫療券的申報計算，視光師的申報額中位數為每宗1,951元，是各行業最高，中醫中位數是每宗245元、西醫則每宗300元。（看下圖）