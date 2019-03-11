【長者醫療券】視光師投訴比例膺榜首　陳肇始：檢討非向他們開刀

長者醫療券檢討出爐，其中建議就視光服務的醫療券申報金額設上限，定為每名長者每兩年最多申報2,000元。食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）於記者會上強調，政府的決定並非向視光師開刀或標籤某個專業，而是由於醫療券涉公帑。她解釋，視光師申領醫療券的金額不合比例地高，不希望長者將金額只用視光服務，而未能使用其他服務。而衞生署數字顯示，3年間共接獲46宗有關申領醫療券的視光師投訴，是比例最高的行業，九成涉收費問題及不當申報申領金額。 陳肇始又出，醫療券計劃受長者歡迎，令他們可在基層公營服務以來提供一個選擇。政府未來將增加醫療券可以用的地點，例如基層醫療地區康健中心。

政府建議就視光服務的醫療券申報金額設上限，定為每名長者每兩年最多申報2,000元。（資料圖片／歐嘉樂攝）

視光師申領金額不成比例地多

食衞局向立法會文件提及，檢討期間發現過去數年視光師在計劃下申報極高醫療券金額的宗數「不成比例地多」，有697名視光師登記為醫療服務提供者，佔全部提供者僅9%，但2018年的申報總金額為7.6億元，佔整體申報金額28億元的27%。文件又指出，視光師每宗醫療券申報金額的中位數是1,600元至1,951元，較西醫的約250至300元，以及中醫的206至245元相對地高。

政府言明，長者過度集中使用醫療券於個別服務，或會令其醫療券餘額不足以支付其他所需的服務，亦憂慮有關情況會削弱計劃鼓勵長者使用不同私營基層醫療服務的成效，因此建議就用於視光服務的醫療券申領金額設每兩年2,000元的上限。

該上限參考2018年視光服務每宗使用醫療券申領金額的中位數1,951元。當局計劃於今年第二季起實施新上限，又不排除就其他類別的醫療服務類別設上限。

食衞局局長陳肇始表示，長者醫療券可用於地區康健中心。（羅君豪攝）

陳肇始：不期望長者集中使用醫療券於某一服務

陳肇始公布檢討結果時強調，計劃不是向視光師開刀或標籤。她指出，從視光師申領的醫療券額可見，有關的中位數及實際金額都不合比例地高，令人擔心。而是次「封頂」決定是聽取了病人組織和視光師意見，其中有長者反映某類服務用完醫療券金額後，未能使用其他服務，政府亦不期望見到此情況。

陳肇始表示，政府一直對長者非常關顧他們的需要，是否達到政策原來目標，即提供財政誘因在社區選擇私營醫療服務。計劃受到長者歡迎，可在公營服務以來提供一個選擇。其中政府建議曾於2017年的《施政報告》公布於每一區都設立地區康健中心，當中葵青區的地區康健中心預計於本年第三季左右啟用，屆時將接受醫療券。食衞局的文件指出，政府的政策是醫療券將可於各區地區康健中心使用，讓計劃及地區康健中心在向長者推廣基層醫療的工作中相輔相成。