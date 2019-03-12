【綠置居】柴灣、青衣項目賣超遠期樓花　房委會委員：反映冇貨賣

房委會早前宣布，今年推售的綠置居計劃項目，分別為位於柴灣道及青鴻路，合共3696個單位。不過，兩個項目分別於2022及2023年才能落成入伙，換言之是一個長達3至4年的「超遠期樓花」，亦是復建居屋後樓花期最長的資助出售房屋。 有房委會委員指出，今次選址反映當局「無貨賣」，為維持綠置居計劃恆常化「夾硬搵啲遠期樓花出嚟賣，亦證明佢哋無為繼，無晒合適嘅盤可以攞出嚟。」

青鴻路項目樓花期近4年

柴灣道綠置居項目，提供828個單位，亦是2014年復售居屋後，首個「落戶」港島區的資助出售房屋項目。而青鴻路南面是九號貨櫃碼頭，兩幢40層大廈提供2,868個單位。不過，柴灣道項目於2022年第4季入伙，青鴻路項目則在2023年第3季入伙。倘以今年第4季推售及揀樓計，兩個項目樓花期長達3至4年。

新蒲崗景泰苑

+ 8 + 7 + 6

翻查資料，首個綠置居項目新蒲崗景泰苑，於2016年底接受申請，翌年一月揀樓，並於同年5月底開始入伙。而即將揀樓的長沙灣麗翠苑，去年底接受申請，並將於今年3月揀樓、最快9月底落成入伙。換言之，過去兩個綠置居項目，都幾乎是「現樓發售」。

長沙灣麗翠苑

+ 7 + 6 + 5

大部分居屋近乎「現樓」發售

倘計及2014年復售居屋的各個項目，例如荃灣尚翠苑、青衣青俊苑、大圍美柏苑和美盈苑、元朗宏富苑，於2015年5月揀樓，全部都於2017年3月底落成入伙。而翌年推出的沙田嘉順苑、天水圍屏欣苑，於2016年7月25日揀樓，兩個屋苑都在2018年6月及9月入伙。而梅窩銀河苑、銀蔚苑以及九龍灣彩興苑，則於2017年8月揀樓，其中位於梅窩的居屋已於去年入伙，而彩興苑預計本月底可入伙。

而今期剛推售的五二折居屋，包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑，除裕泰苑明年才入伙外，其他屋苑都已可入伙或即將入伙，即正在揀樓的中籤者幾乎是「買現樓」。

相反，柴灣道及青鴻路項目，都要等3至4年才能入伙，幾可肯定已打破復售居屋後最長樓花期紀錄，亦比一般一手私樓的樓花期長近一年多。

招國偉：當局要思考綠置居定位

房委會資助房屋小組成員、公屋聯會總幹事招國偉指，房委會要推出「超遠期樓花」，反映已「無貨賣」，「佢哋似乎搵唔到短期人可以畀人住嘅盤。」他指出，青鴻路及柴灣道項目曾在去年的房委會集思會中，作為今期推售的選址之一，「嗰時大家都話要等太耐，最後揀咗麗翠苑，點知𠵱家又係要揀返呢兩個盤。」

他認為，倘房委會只打算「為做而做」，勉強維持綠置居可恆常地每年推售，結果只能推售超遠期樓花，情況絕不理想。招國偉建議當局反思綠置居的定位，「如果就咁公屋單位變可以買，但大部份都係咁細嘅單位，真係可以令個房屋階梯流轉得好啲咩？」