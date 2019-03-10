【綠置居】黃遠輝建議單位數不多於公屋兩成　料延長輪候時間20日

房委會新一期位於柴灣柴灣道及青衣青鴻路的綠置居項目，「室內單位面積」介乎152平方呎至389呎，被指單位偏細，未能照顧公屋家庭欲購買大單位的需求。 房委會資助房屋小組主席黃遠輝今（10日）出席電視節目時解釋，即使將來綠置居的需求改變，房委會亦可將單位改回公屋出售，「如果要有兼容性，兩者單位應該要一樣。」他承認推售綠置居或會影響公屋輪候時間，舉例指若2萬個公屋單位，將其中一成撥作綠置居，便會影響輪候時間約10天，建議綠置居的單位不應多於當年可編配公屋的兩成。

（無綫新聞截圖）

房委會資助房屋小組主席黃遠輝出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，由於綠置居是由公屋轉為綠置居出售，兩者項目規格其實相同，所以一至四人單位的面積都相對較小。

被問到日後綠置居的單位面積會否改變，黃遠輝稱「未必會因為綠置居而做大少少」，因日後對房屋需求改變，綠置居單位亦可改回出租公屋，「如果要有兼容，兩者單位應該要一樣。」

柴灣道綠置居項目興建一幢36層高大廈。(資料圗片)