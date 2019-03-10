【綠置居】黃遠輝建議單位數不多於公屋兩成　料延長輪候時間20日

房委會新一期位於柴灣柴灣道及青衣青鴻路的綠置居項目，「室內單位面積」介乎152平方呎至389呎，被指單位偏細，未能照顧公屋家庭欲購買大單位的需求。
房委會資助房屋小組主席黃遠輝今（10日）出席電視節目時解釋，即使將來綠置居的需求改變，房委會亦可將單位改回公屋出售，「如果要有兼容性，兩者單位應該要一樣。」他承認推售綠置居或會影響公屋輪候時間，舉例指若2萬個公屋單位，將其中一成撥作綠置居，便會影響輪候時間約10天，建議綠置居的單位不應多於當年可編配公屋的兩成。
（無綫新聞截圖）
房委會資助房屋小組主席黃遠輝出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，由於綠置居是由公屋轉為綠置居出售，兩者項目規格其實相同，所以一至四人單位的面積都相對較小。
被問到日後綠置居的單位面積會否改變，黃遠輝稱「未必會因為綠置居而做大少少」，因日後對房屋需求改變，綠置居單位亦可改回出租公屋，「如果要有兼容，兩者單位應該要一樣。」
柴灣道綠置居項目興建一幢36層高大廈。(資料圗片)
位於長沙灣東京街第一期的麗翠苑，已撥作綠置居發展及出售。（資料圖片）
他續指今期位於東京街的綠置居項目，收到共4萬份申請表，相對過往每期居屋收到約1至2.5萬份申請表，反映綠表戶的購買意欲仍然非常殷切，不擔心新一期的銷情。
暫未討論就綠置居「封頂」
不過，黃遠輝亦承認推售綠置居或對輪候時間造成影響，因回收及翻新一個單位大約所時100天。他粗略估計，若將2萬個公屋單位，當中一成作綠置居，就影響平均輪候時間約10天。他稱每年推售綠置居的單位不應多過當年可編配公屋的二成，惟房委會要再參考東京街的項目成效，未必今年內展開綠置居「封頂」的討論。
外間不少聲音要求房委會調整居屋的綠、白表比例，以回應更多白表家庭的上車訴求。黃遠輝表示留意到每期居屋的白表申請比例上升，房委會會認真思考。