六旬醫院清潔工麥頌崎猝死無人認領　善長代辦身後事下周三出殯

《香港01》早前報道，六旬醫院清潔工麥頌崎去年11月突然猝斃，惟遺體一直並無親屬認領，又苦無授權代辦，同事憂心麥成為無主孤魂，遂於網上發起尋人，希望可以找到其親友，讓她入土為安。 相隔多月，事情終有進展，工會及慈善機構榕光社近日成功代領遺體，並獲善長人翁全數包辦殮葬費，將訂於下周三(20日)為麥女士於瑪嘉烈醫院禮堂舉行告別儀式，同日將會進行火葬，隨後亦會申請骨灰龕位，予其安息。 麥頌崎生前的同事對事件最後得到有心人襄助，令麥倖免於長埋沙嶺，大感欣慰。

榕光社日前為麥女士辦理身後事。左一為主席聶揚聲。(受訪者提供)

生前任職瑪嘉烈醫院清潔工、64歲的麥頌崎在去年11月上旬，乘小巴上班途中不省人事，急救未幾即告猝死。熱心同事眼見麥女屍首無人認領，加上多番嘗試聯絡其家人不果，遂期望可代辦身後事，但因非親屬關係遭拒。

工會聯絡榕光社 並獲院方肯首代領遺體

據了解，麥女獨居於天水圍，雖然生前與同事言談間曾提及有親人，但政府部門一直未能與其家屬聯絡，經數個月追尋後，仍無所獲，工會聯同有多年代辦身後事經驗的榕光社，近日終獲院方肯首，可代領遺體及辦理身後事。

相關報道：【尋親】六旬女工麥頌崎猝死遺體無人領 同事憂淪無主孤魂代尋親

善長包辦兩萬多元殮葬費

榕光社主席聶揚聲指，上周已與義工團隊及工會代表，開展跟進工作，殮葬費約兩萬多元，全數由善長包辦，據了解，該善長從事生意，過去已多次捐錢出手襄助，但為人作風低調。

麥頌崎生前舊照。(麥頌崎同事提供) 將辦天主教告別儀式 遂輪候政府骨灰龕位​ 聶又指，將於下周三(20日)上午10時於醫院禮堂舉辦天主教告別儀式，以便其同事及院方員工出席送別，隨後將會送往火化，稍後亦會代先人申請政府骨灰龕位，「好彩就半年抽到，如果唔係都要一年，甚至幾年，我哋都會繼續跟進。」

位於文錦渡附近的沙嶺公墓，盡是刻上號碼的小石碑，每一個號碼，均代表着一個無主孤魂，過去3年便有逾千人長埋「入土」。（資料圖片）

根據現時程序，倘遺體無人認領，醫管局會先將未有家屬資料的身故病人，轉交警方處理，倘未能聯絡死者家屬，醫院會按《公眾衞生及市政條例》，安排遺體由食物及環境衞生署處理，食環署隨後會以土葬或經火化後安葬於沙嶺墳場，墓碑無名無姓，只有一組號碼。

過去3年共1340具無人認領遺體進行土葬及火化

根據食環署回覆指，過去3年分別有783及557具無人認領遺體進行土葬及火化；政府亦會將部分無人認領遺體轉贈至港大醫學院，作「大體老師」的教學用途。

目前有不少社福機構向長者伸出援手，協助孤獨長者於生前規劃後事，代為於夕陽送行，榕光社是其中之一，經審查後獨居、無子女長者可以參與。去年機構共為50多名離世長者辦理後事，其中10多宗由警察、社署等轉介。