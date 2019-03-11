【埃航空難】曾成毅曾任AIESEC會長　校友會悼念：具啟發性的領袖

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）日前發生空難，一架載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX8客機，於當地時間周日（10日）墜毀，當中港人曾成毅不幸離世。 曾成毅生前任職聯合國環境署，亦曾於多間非牟利機構工作，致力推動環境保護等。他曾擔任主席的香港國際經濟學商學學生會（AIESEC）校友會，今日（11日）回覆查詢時形容曾於畢業後仍堅持夢想，熱心參與人道工作，對其離世消息感到萬分悲痛。校友會正聯絡其家人以提供協助。另外，曾成毅曾工作的中國世界宣明會，亦表示惋惜及遺憾。

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於空難中不幸離世的港人曾成毅，曾代表香港國際經濟學商學學生會（AIESEC）遠赴斯里蘭卡、印度、愛沙尼亞及塞爾維亞參與國際會議。

校友會：Victor堅持夢想 熱心參與人道工作

該會的校友會回覆查詢，稱曾成毅於2002-2003年擔任AIESEC中文大學分會會長，以及2003-2004年AIESEC香港總會會長，而於畢業不僅曾任職世界宣明會，及後轉至聯合國環境署，長駐非洲肯雅辦事處。 校友會形容曾畢業後仍堅持夢想，熱心參與人道工作。而校友會內有不少舊生均為Victor多年好友，得悉後心情十分沉重。

校友會現正積極聯絡其家人，希望提供適切的幫助.

香港國際經濟學商學學生會校友會於網上發文悼念。（網上截圖）

校友會亦於facebook發文悼念，形容曾為「具啟發性的領袖（inspiring leader）」，獲悉其不幸離世後有不少校友希望向其家人致上慰問及支持，校友會正聯絡其家人，並將於facebook專頁內更新消息。

香港國際經濟學商學學生會（AIESEC）為非牟利的國際組織，主要讓世界各地的大學生提供交流平台，提倡發展個人潛能、和平及人道主義。

另外，中國世界宣明會亦對事件表示惋惜及遺憾。中國世界宣明會指，前僱員曾成毅，不幸於3月10日的埃塞俄比亞空難中遇難，宣明會深感惋惜及遺憾。宣明會對於曾成毅先生服侍中國內地，以至其他發展中國家的貧窮人，深表讚揚。同時，宣明會亦對是次遇難的其他國際人道救援工作者表達深切的哀悼，並對他們所屬的救援機構致以慰問。