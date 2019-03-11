【埃航空難】遇難港人曾成毅是中大校友　中大哀悼：熱誠令人敬佩

社會新聞
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埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX8客機，於當地時間周日（10日）證實墜毀，死者包括港人曾成毅。

曾成毅為香港中文大學校友，中大今（11日）發新聞稿表示，對曾成毅不幸罹難深表哀悼及難過，稱曾多年來於非牟利機構工作，致力推動環境保護，為下一代締造更美好的將來，其熱誠令人敬佩。

曾成毅曾被派往設於羅馬的世界糧食計劃署（World Food Programme）工作。（曾成毅Facebook）

中大對曾成毅於空難中不幸罹難，深表哀悼及難過，稱已致電其家人慰問，會盡力為他們提供適切的協助。

中大表示，曾成毅為中大工商管理學院畢業生，多年來於非牟利機構工作，造福人群，及後在非洲肯尼亞聯合國辦事處工作，致力推動環境保護。

中大：推動可持續發展的熱誠令人敬佩

雖然曾成毅長居海外，但仍心繫母校事務，早前回港為大學全球研究課程擔任客席講師，與學弟學妹分享對可持續發展的看法，希望將環保事業薪火相傳，為下一代締造更美好將來，「曾校友對推動可持續發展的熱誠，令人敬佩。」

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