【埃航空難】遇難港人曾成毅遙距戀愛成正果　3年幸福生活變永訣

今次埃塞俄比亞航空空難中，在聯合國工作的港人曾成毅不幸遇難，據了解，他的太太張女士和兒子，皆在肯尼亞首都內羅畢，亦即航班本來的目的地定居。 據曾生的友人透露，曾生曾太都是有理想的人，在香港認識後一見鍾情，一同到英國進修，之後更一同加入聯合國工作。但在新婚初期，曾生被派駐意大利羅馬、曾太則被派駐法國巴黎，小倆口要分隔兩地。直至2015年，曾生曾太一同調派內羅畢，更在當地誕下愛情結晶品，一段遙距愛情修成正果，可惜一場空難，令3年多的幸福生活，變成永訣。

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與曾太在教會認識 一同到英國進修

曾成毅的友人譚小姐接受《香港01》訪問時表示，她和曾生在大學時代認識，當年已感到他非常熱心助人，曾成毅仍在中大工商管理系讀書時，已是學生組織國際經濟學商學學生會（AIESEC）香港區的主席，而組織的願景為「世界和平與發展人類潛能」（Peace and Fulfilment of Humankind's Potential），大學時代的曾成毅，已曾到斯理蘭卡、印度、愛沙尼亞、塞爾維亞等發展中國家參加活動。畢業後，曾成毅曾在宣明會任職，在陝西等地展開扶貧工作。

至於本身姓張的曾太，則在港大翻譯系就讀，曾在香港當中學老師。據悉，二人在教會活動上認識，彼此一見鍾情，大約在2010年，二人一同到倫敦大學學院教育研究院（UCL Institute of Education）進修，之後更一同加入聯合國工作。

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曾因工作分隔兩地 在非洲「團聚」

譚小姐憶述，曾成毅和張女士大約在2010年結婚，他們都很有理想，希望為世界和平貢獻，但後來曾生被派往設於羅馬的世界糧食計劃署（World Food Programme），曾太則在位於法國巴黎的聯合國教科文組織（UNESCO）工作，小倆口新婚不久便要過著分隔兩地的「長距離戀愛」生活，而曾生一有時間就會到巴黎探曾太。而有一次，譚小姐到法國旅遊，而曾生也正好在法國，他們才有機會見見面聚聚舊。

直至2015年，曾生曾太終於迎來一個「團聚」的機會，兩人雙雙獲派往肯尼亞內羅畢工作，他們獲分配一棟四房兩廳的房子，亦有家務助理照顧起居，二人更在非洲誕下他們的愛情結晶品，一家三口在非洲過著幫助當地人改善生活，亦可以一家人「齊齊整整」的生活，只可惜一場空難，就打破了曾家3年多以來在非洲土地上的幸福生活，變成天人永隔。

譚小姐十分慨歎地說：「佢哋兩個結婚頭幾年都要long distance，終於調到一齊去肯尼亞，點知咁快又要分開。」