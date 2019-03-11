中原主管涉收逾百萬佣金後　再向下線收122萬「回佣」　案件開審

中原地產一名主管，涉嫌在完成一宗以5.94億成交於半山干德道豪宅「天匯」物業後，他從中原收取逾168萬的主管佣金後，再私下向其女友兼下屬收122萬回佣，被控一項代理人接受利益罪名。該主管否認指控，案件今（11日）在區域法院開審，庭上透露，主管被捕後曾稱，與下屬達成協議，若他介紹客人予下屬並促成交易，下屬需把部份佣金給他。

被告陳裕發否認一項代理人接受利益罪。（林樂兒攝）

被告陳裕發，68歲，否認一項代理人接受利益罪。

下屬得佣金333萬

控方案情指，被告在中原地產任職，2015年3月晉升為營業主管，楊慧君是他帶領的下線地產經紀之一，當時楊為高級持牌營業員。2015年尾，鄭翔玲女士簽下3張臨時買賣合約並以公司名義購入，以逾5.94億買入干德道39號天匯某複式住宅，並分別以373萬及360萬購入兩個車位。中原向楊發放約333萬元佣金外，亦有向被告給予主管佣金，他就該住宅買賣分得168.8萬元，另就兩車位分得1712.6元及30.7元。該次交易中，賣家授權代理人是恒基，而中原從這交易中，恒基支付逾1309萬佣予中原。

被告稱與下屬有私下協議

2016年中，楊收到公司發放的佣金後，轉帳近122萬元予被告。

廉署於2017年初拘捕被告，被告於警誡會面中承認，2年前楊成為其下線地產經紀，兩人協議，如他介紹客人給楊而達成交易，楊要私下將部分佣金分給他。

公司規定不可再賺主管佣金

中原自2009年讓主管級別員工有獨立的個人佣金分配，中原會以累進佣金率，而非主管佣金率，來計算佣金；即主管級員工可以一般經紀身分與下線經紀分享佣金，但他必須向其直屬上司申請和簽批，不可再賺主管佣金。被告所為破壞公司訂立的佣金制度，對其他經紀造成不良影響，亦令公司發放更多佣金。

案件編號：DCCC 333/2018