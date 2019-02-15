管理公司技工收照明供應商4.3萬元回佣　購買17萬元設備　判囚9月

啟勝管理服務有限公司前技工馬楚輝，串謀收受共4.3萬元非法回佣，令啟勝向照明設備供應商香港半導體照明有限公司訂購設備，涉及68份、總值逾17萬元的購貨訂單，早前被廉政公署起訴，他承認一項串謀詐騙罪，早前被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名成立。被告今日（15日）在屯門裁判法院被判入獄9個月。涉案的香港半導體董事甘遠洪，早前承認一項串謀向代理人提供利益罪，待下周五（22日）判刑。

廉政公署早前起訴一名前技工收4.3萬元回佣，聯同照明供應商一董事詐騙管理公司68份訂單。（資料圖片）

被告馬楚輝（49歲），案發時受僱於啟勝為技工，案發時在荃灣深井一個私人屋苑，負責維修設施及採購包括照明設備等工程物料。案情指，被告於2013年認識了香港半導體董事甘遠洪，並開始向香港半導體發出訂單。

甘遠洪於2014年底某日至2016年1月29日期間，應馬楚輝的索款要求，先後5次向馬楚輝提供4,000元至20,000元，合共43,000元非法回佣，作為致使啟勝向香港半導體發出訂單的報酬。

案情透露，馬楚輝於2013年5月23日至2015年9月21日期間，與啟勝另外兩名職員一同串謀詐騙啟勝，不誠實地遞交共68份看來是由兩間照明設備公司提供的虛假報價單，並偽稱該兩間照明設備公司提供了該些報價單。啟勝結果向香港半導體發出68份訂單，以購買總值逾17萬元的照明設備。

甘遠洪因涉案亦被廉署起訴，早前承認一項串謀向代理人提供利益罪名，將於下星期五（22日）在屯門裁判法院判刑。啟勝在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由控方大律師馬明德代表出庭，並由廉署人員張雅雯協助。