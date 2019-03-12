【流感高峰】聯合醫院兒科病床佔用率破紀錄　高達115%

冬季流感季節仍未過去，醫院管理局公布昨日（11日）全日有6,526到急症室求診，比前日的5,352人次大增1,174人次。昨天內科住院病床佔用率平均達109%，當中明愛醫院的內科病床佔用率高達127%，繼續「領先」其他公立醫院。另外，昨兒科病床佔用率在午夜時亦有87%，其中聯合醫院更破紀錄，其兒科病床佔用率高達115%，是自1月26日公布兒科病床佔用率以來最高。

本港今年在1月2日起進入流感高峰期，至今已接近10周，公立醫院服務需求仍然高企。 (資料圖片)

醫院管理局公布昨日（11日）公立醫院服務使用數據，全日有6526人次到急症室求診，比前日的5,352人次大增1,174人次，當中經急症室轉入內科病房有1085人次。

昨天整體的內科住院病床佔用率為109%，明愛醫院仍然在15間公立醫院當中「領先」，其內科佔用率高達127%，其次為伊利沙伯醫院的120%，第三則為屯門醫院的117%。

另外，昨兒科病床佔用率亦高企，平均為87%，當中聯合醫院更高達115%，打破自今年1月26日以來的紀錄。排名第二的是廣華醫院，佔用率亦達103%。

在今早11時，聯合醫院及將軍澳醫院的急症室都需輪候超過8小時，北區醫院亦需等候逾3小時，其他醫院的等待時間就在1至3小時內。

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