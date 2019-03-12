【埃航空難】兩香港公司訂128架波音737 Max系列飛機　1架已交付

在埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機空難事件後，內地等多地因應同一型號新機短短五個月內發生兩宗嚴重空難，已停飛同型號客機。本港民航處確認，香港無任何波音737型號的飛機註冊。 不過，根據波音公司的售賣記錄，737 MAX系列涉及香港買家訂單有2宗，涉共128架。其中國家開發銀行旗下本港上市公司國銀金融租賃股份有限公司，今年1月28日已交付1架，而據該公司的過往公告，於去年9月購買3架737 Max 8型飛機，預定於2019年底前交付，將長租予一家商業航空公 司；中國飛機租賃集團（CALC）則於2017年6月年向波音訂購50架737 MAX系列飛機，料2023年底前陸續交付。 另外，翻查本港航班資料，埃航今日（12日）有4班機由香港出發，對照埃航網站，其中飛往新加坡的客機型號是波音787-8夢幻客機（Dreamliner）。

在埃塞俄比亞航空事故後，全球多國宣佈停飛涉事飛機型號波音737 MAX 8及同型號飛機。（資料圖片）

波音737 MAX系列在5個月內發生兩宗致命空難，中國、新加坡、墨西哥、印尼、埃塞俄比亞等國已宣佈停飛該系列飛機。

27億買3架737 Max 8 料長租予一家商業航空

根據波音公司今年最新的售賣記錄，737 MAX的買家遍及世界多個國家及地區，大部分早於5年前或更早之前訂購，去年下半年起首付。涉及香港買家訂單有2宗，包括國銀金融租賃於2014年起訂購78架，今年1月28日已付運1架；據國銀金融租賃的公告，董事會於去年9月同意購買3架與兩宗空難同型號的737 Max 8型飛機，未計價格優惠的總金額為約27.45億港元，預定於2019年底前交付，將以長期經營租賃的形式租給一家商業航空公司。

另一宗交易是CALC訂購50架737 MAX系列飛機，據CALC業績公告料2023年底前陸續交付。

中國逾10間航空公司是737 MAX買家

737 MAX的中國航空界買家方面，中國東方航空於2014年購買13架，目前已全數交付；中國國航則於2014年訂購14架，於2017年11月起付運；上海吉祥航空公司旗下的九元航空1架；中國南方航空訂購了50架，16架已交付。其他訂購的航空公司包括︰新華航空、新疆航空、深圳東海航空、海南航空、河北航空、工銀租賃、奧凱航空、瑞麗航空、山東航空、深圳航空、廈門航空。亞洲地區方面，新加坡BOC、韓國濟州航空，以及日本、馬來西亞都有航空公司購入737 MAX系列飛機。

波音公司的售賣記錄，737 MAX系列涉及香港買家訂單有2宗，涉共128架。（波音網頁文件截圖）

美國航空界為最主要買家

據波音的買賣清單，19個系列中，以737 MAX銷售額最高，涉5,011宗訂單，當中350架已交付。尤以美國航空界是大買家之一，包括美國Air Lease Corporation於2012年訂購168架，至今年1月已付運14架；美國航空於2013年訂購了100架，去年9月起付運了22架；美國ACG早於2012年訂103架，去年1年起獲付運5架；阿拉斯加航空於2012年訂購的20架則未交收等。

至於今次空難事故的埃航，據該公司最新機隊資料，擁有111架機，當中近七成是波音機，其中737型號包括737 MAX在內共有29架，均作中程客運。翻查本港航班資料，埃航今日（12日）有4班機，由香港分別飛往馬尼拉及新加坡等，另有4班機由亞的斯亞貝巴、馬尼拉等地來港，對照航班追蹤網站及埃航網站，其中飛往新加坡的客機型號是波音787-8夢幻客機（Dreamliner）。埃航另外有20架龐巴迪Q400（Bombardier Q400）作為國內線航機，及10架空中巴士A350-900XWB作為長途客機。