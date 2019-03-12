【DSE 2019】中文口試開考　問如何鼓勵青年捐血、培育孩子態度

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考，中文科口試今日（12日）率先揭開戰幔。在首日中文科口試中，其中一條要求考生談談對「如何鼓勵青年踴躍捐血」的看法，另一條則以「培育孩子」為主題，衡量「欣賞肯定」與「批評指正」兩種做法的重要性。

2019年核心科目筆試將於4月開考，中文科口試今日（12日）率先揭開戰幔。（資料圖片）

2019年DSE中文科口試首日，分別出現下列兩條題目：

近年青年捐血人數持續下降，如何鼓勵青年踴躍捐血？試談談你的看法。 【DSE 2019】12/3 中文口試第一題

培育孩子，有人認為多欣賞肯定更重要，也有人認為批評指正更為重要。試談談你的看法。 【DSE 2019】12/3 中文口試第二題

資料來源：綜合應屆考生、中文科補習名師林溢欣

2019年DSE中文科口試今日（12日）率先揭開戰幔。（資料圖片）

翻查過往資料，於2008年會考中，其中一條中文作文題目如下：有人說：「棒下出孝子，嚴師出高徒。」也有人說：「獎賞是教育的恩物。」你對這兩種說法有什麼意見？

對比上述2008年的會考作文題目，與今日DSE中文科口試第二題，同樣是以教育兒童的態度相關，前者要求考生談「棒下出孝子」、「嚴師」及「獎賞」，後者要求考生談「欣賞肯定」與「批評指正」。

紅十字會曾指新學制致捐血人數下跌

另外，近年不少香港網民質疑，紅十字會或會將血液運送至內地，因而導致本港血液庫存量緊張。紅十字會回覆查詢時澄清，所有收集回來的血液均是免費供應予本港醫院，為病人提供臨床輸血治療。近年血庫存量緊張主要因為本港人口老化，市民平均壽命延長，加上醫療科技進步，需要臨床輸血治療長者數目較以往增加不少；惟近年參與捐血的年輕人人數不斷下降。

紅十字會又指，年輕人捐血者人數減少，其中一個原因是「三三四」新學制推行後再無中七生，可參加捐血的中學生數量減少，加上中六學生需應付公開試，影響捐血人數，故需頻繁呼籲市民捐血。