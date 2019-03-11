【DSE 2019】中文口試明起開考　考評局提考生注意6大失分陷阱

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考，中文科口試於明日（12日）「打頭陣」，考評局為考生送上三個「口試攻略」，包括：備妥證件準時到、試場規則要遵守及積極有禮勿「搶鏡」。由於口試於傍晚舉行，考評局同時建議考生進入試場前先進食，以免「空肚」上陣。 除了上述應試大原則，考生亦應參考往年的考評報告，避免誤墜失分陷阱。根據2018年中學文憑試《試題專輯》，當中列明學生於中文口試的常犯毛病包括：輕率理解題目關鍵字、意念單薄陳套、未能清楚交代例子與論點的關係、穿鑿附會文化內容到討論之中、無法容納不同聲音和角度因而無法達成溝通等等。

考評局建議，考生進入口試試場前先進食，以免「空肚」上陣，影響表現。（資料圖片）

口試佔中文科分數的14%，將於明日（13日）開始至21日完結，試卷分成兩部分，包括每人1分鐘的首輪發言，以及每組15分鐘的小組討論。

考評局於網誌中表示，口試於傍晚舉行，考生或會被編配到較後的組別應考，建議考生進入試場前先進食，以免「空肚」上陣，影響表現。

中文科老師王美琪提醒考生，不論說話能力怎樣高，在小組討論期間，必須適當地回應和討論其他考生的觀點或立場。（資料圖片）

老師提醒：小組討論可以共榮 但亦會共辱

有中文科老師提醒考生，不論說話能力怎樣高，在小組討論期間，必須適當地回應和討論其他考生的觀點或立場，從而使整個小組都能共同發揮，「大家可以共榮，但都可能會共辱。」

小組討論方面，中文科王美琪亦提出三項建議：說話能力較高的學生亦需要顧及他人，適當回應和討論對方的觀點立場；其次，討論期間要扣緊題目，切忌以偏概全；考生在發言期間可能會引經據典，運用得宜則會成為亮點，如所用例子牽強或有偏差，則會自暴其短，「千祈唔好為用而用！」

考評局三大口試攻略：

攻略一：備妥證件準時到 考生必須帶備准考證和身分證／有效身分證明文件正本應試，並提早15分鐘到達試場 遲到15分鐘以上的考生，將不會獲安排於當日考試。 考評局建議，考生可瀏覽試場一覽表或下載最新的HKDSE App，利用新增的「我的考試日程」功能查看獲派的試場位置；如有需要，試前可作實地考察

應考口試期間，必須關掉手提電話、其他電子器材及響鬧裝置。（考評局圖片）

攻略二：試場規則要遵守 考生在小組內的編號會以A至E作識別，有關資料會按次序印在紅、藍、綠、黃、紫色的貼紙上，由報到室主管派發給考生 考生進入報到室後，不可進食，但可喝水 除口語溝通時段外，考生在考試結束前，不可與其他考生交談 必須關掉手提電話、其他電子器材及響鬧裝置，亦不可錄影或錄音 考生可於報到時間起計的30分鐘內前往洗手間。進入備試室後通常不會再獲准前往洗手間 進入備試室或考室後，不可閱讀書刊及任何參考資料 備試室主管會派發試題予考生，未有指示前，絕不可翻閱試題 備試室主管指示開始備試後，大家會有10分鐘時間構思，亦可把重點記在試題紙上。備試完畢前往考室途中，不可繼續閱讀試題 如考生違反試場規則，可能會被扣分、降級或被取消全部考試成績

文憑試中文口試將於下周二（12日）開考。（考評局短片截圖）

攻略三：積極有禮勿「搶鏡」 試主要根據考生發言內容的質量及溝通能力來評分，考生在互動交流時態度積極有禮，神情自然便可 主考員如發現考生有壟斷、搶奪或霸佔發言的情況，會作出適切跟進，並對壟斷發言考生的評分作出適當處理 試過程會進行錄影，考生不須刻意望向鏡頭，但切勿隨意移動座位，並需提高聲量以便收音，有關紀錄會用作處理考試異常事件及覆核成績時參考 資料來源：考評局網誌

《試題專輯》提醒考生避失分

考評局每年均會出版中學文憑試《試題專輯》，當中會詳述各科目評卷參考及考生表現。

根據2018年的《試題專輯》，考評局表示，援引史例語例，或是文化概念、現今社會現象，均可豐富說話內容及支持所能觀點，但必須準確引用，並逐步說明與所論之間的邏輯關係。以下為考評局去年列舉的例子：