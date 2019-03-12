醫生協會與特首會面篤醫管局　促董事局加入前線醫生作監察

香港公共醫療醫生協會披露在今日（12日）晚上和特首林鄭月娥會面時，協會就醫管局管理、退休重聘計劃及醫委會三方面提出七大建議，包括要求醫管局去官僚化，且在醫管局董事局加入前線同事，定期與局方交流，監察管理層的工作效率。公共醫療醫生協會執委馬仲儀指行政會議成員會面為時1.5小時，會議氣氛和諧，特首態度友善，偶有點頭回應。

特首今日與前線醫生聯盟及公共醫療醫生協會會面，討論公共醫療議題。（羅君豪攝）

重提沙士後削減醫療開支造成今日惡果

特首林鄭月娥今晚在律敦治醫院，與公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟會面，會上共有10多名醫生出席。公共醫療醫生協會在新聞稿中直指問題源於政府缺乏長遠規劃，2003年沙士一疫後，削減2,600多張病床、推肥雞餐、關閉護士學校、削減醫科學額、緊縮醫療開資等惡果，令前線醫護無辜成為政府施政失誤的代罪羔羊。

協會質疑財政預算案預留多項撥款給醫管局，是否能應付與日俱增的病人需求。

香港公共醫療醫生協會建議醫管局精簡管理架構，去官僚化，改善因過度中央集權而引致聯網行政緩慢及僵化的問題，望當局可做到急病人所急，從而令前線醫護能專心臨床工作。協會望當局研究人手比例、工時上限，並推出挽留中層措施及改善彈性工作安排，改善醫護人員的工作環境。協會亦提出在醫管局董事局中加入前線同事，定期與局方進行交流，以監察醫管局管理層的工作效能。

就退休重聘計劃，協會認同重新招聘退休醫護人員的原意，並要求醫管局讓前線和中層員工參與制定細則丶招聘遴選及監察重聘員工表現。

批醫委會委員任命超長

至於醫委會，協會指多名由政府委任之醫務委員任期過長，更有委員連任18年，嚴重違反政府「六加六」原則（即任何人不能擔任同一公職超過6年，不能同時出任超過6個公職）。協會望醫委會遵從「政府委任諮詢及法定組織非官方成員」之既定程序，嚴格執行「六加六」原則。