醫生協會指輿論令醫生變「替死鬼」　歡迎同等資格海外醫生

醫院管理局前主席胡定旭昨日（29日）表示，政府可考慮恢復免考試承認英聯邦醫生資歷，紓緩目前公立醫院醫護人手不足的問題。有醫生團體表示沒有排外，而公共醫療醫生協會今日（30日）再發表聲明，指歡迎任何擁有與本港同等專業資格的海外畢業醫生，遵從現有機制，且透過有限度註冊來港，但需確保海外醫生長期留在公立醫院。 不過，協會質疑，引入海外醫生是否就能解決人手不足問題；又指社會有輿論將醫生不夠的責任，加諸前線醫生及工會之上，令原告變被告，做了政府施政失誤的替死鬼。

醫護人員人手嚴重不足，有聲音指應引入海外醫生，減緩人手問題。（資料圖片／余俊亮攝）

香港公共醫療醫生協會稱，政府在2003年沙士削減2667張病床、推俗稱「肥雞餐」的自願離職計劃、關閉護士學校、削減醫科學額，緊縮醫療開資，而這些措施的惡果終在十多年後出現。協會指香港公營醫療體系早就超出負荷，而醫院的工作環境已達不安全水平，嚴重危害病人安全及影響服務質素，而前線醫護仍一直努力工作，「哀我同業，咫尺但愁雷雨至，向來悲傷何其多？」

歡迎擁與港同等專業資格海外畢業醫生遵從現有機制來港

協會在聲明中提到海外醫生註冊，先強調協會未有參與及阻止任何合資格海外醫生，透過合法渠道來港執業。就海外畢業醫生有限度註冊，協會強調歡迎擁有與本港同等專業資格的海外畢業醫生，遵從現有機制來港，透過有限度註冊，於本港公立醫院免考試執業。協會強調已要求有關部門，加強海外推廣及招聘海外專科醫生，並確保海外醫生能長期留在公立醫院，服務貧苦大眾。

協會直言，如該名海外醫生願意留在公立醫院內，根本無須考執業試，如該名海外醫生表現超卓，亦不必擔心其職位是否臨時。

面對明槍冷箭 不能亦不會屈服

然而，聲明中質疑海外畢業醫生是否能解決人手不足的問題，又提出只有小量海外醫生作有限度註冊的錯，究竟是源於「保護主義」和「醫醫相衛」，還是因為公院工作環境惡劣。

協會更稱，即使增加大量外援，亦不見得醫院擠迫的環境放得下病床。協會強調，香港醫生一直以來本著仁義，每天在崩壞的制度下救死扶危，又指：「面對明槍冷箭，我們不能亦不會屈服。」，並會繼續盡本分做實事。