林鄭月娥約見醫生協會　會長麥肇敬：特首用心聆聽、反應正面

醫護人員工作壓力爆煲，更相繼向醫管局及政府申訴人手不足問題。特首林鄭月娥今晚（12日）偕同行政會議成員林正財罕有地約見公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟，並於今晚進行1.5小時的對話。醫護人員於會面間直指醫管局過份中央集權，並提出應在醫管局大會中加入前線醫生聲音。 公共醫療醫生協會會長麥肇敬稱，特首用心聆聽，反應正面，並會積極考慮短期措施挽留人手。公共醫療醫生協會執委馬仲儀則指特首態度友善，會面氣氛和諧，特首在會議中偶有「點頭」回應。

醫護人員壓力爆棚，特首林鄭月娥今晚約見公共醫療醫生協會。（資料圖片／羅君豪攝）

醫護人手問題並非新鮮，惟問題多年未能解決，近月更先後有醫護人員集體申訴。馬仲儀指兩個醫生協會，合共10多名醫生在會中表達意見，當中包括管理及行政問題，斥醫管局過份中央集權，資源擺位不當等問題。而中層醫護人員流失情況嚴重，認為應該從醫院硬件及彈性聘請醫護人員中作出改善，馬仲儀指特首認同可短期先改善以上兩個問題。

公共醫療醫生協會會長麥肇敬指，他們向特首提出工作環境導致中層醫生的流失嚴重，醫生要面對不同的醫療後果，而晉升機會及兼職機制亦應作出改善，從而逐步解決人手問題。麥肇敬稱特首用心聆聽，反應正面，並會積極考慮短期措施挽留人手。