政府擬推一手樓空置稅　施永青狠批措施變相減新盤供應無效壓樓價

政府擬推出的空置稅，將以「一刀切」方式，向空置逾1年的一手樓單位徵收「額外差餉」，稅率定在應課差餉租值的200%，相當於樓價本身的5%。民主黨立法會議員尹兆堅批評措施是「紙老虎」，相信效果不大。中原集團創辦人施永青則批評，措施會減少新盤落成，無效抑壓樓價。

中原地產創辦人施永青認為，一手樓空置稅是找發展商「祭旗」。（資料圖片）

民主黨立法會議員、房委會資助房屋小組委員會委員尹兆堅認為措拖是聊勝於無，如同「紙老虎」。他重申「發展商不會怕，12個月內他可以租其他公司。香港開間公司有幾難整呢？」相信實際抑壓樓價的效果不大，重申二手樓亦要推出空置稅才能夠有效。措施上立法會會否支持？他說：「我不會反對，當措施是『武林秘笈』，政府先練上卷，再練下卷」

中原地產創辦人施永青直指，空置稅會改變發展商的售樓策略，「去年第四季樓市不太好，發展商都減價出貨。」至於未建成的樓宇，不少發展商到最後建樓階段便放慢申請入伙紙，「最後供應量會減少，對社會無利。」

施永青質疑港府以發展商「祭旗」

施永青強調，香港土地問題源於住宅單位供應不足，「你找發展商『祭旗』又有什麼用呢？」雖然他認同，措拖短期內可以令發展商儘快推出手上的樓盤，但其他未落成的樓盤則會延遲推出，反而使供應減少，「香港供應這麼緊張是沒有用！」