住青年宿舍須棄輪公屋　兩大黨批雙重歧視青年：存政策矛盾促取消

8年前政府提出的青年宿舍計劃，迄今僅得一個項目今年下半年入伙，而提供最多單位項目的「保良局李兆基青年綠洲」，亦於昨日舉行動土儀式。然而，由於這項計劃要求入住青年需放棄輪候公屋資格，立法會兩大政黨民主黨及民建聯均關注此舉與現屆政府的過渡性房屋政策有矛盾及不一致地方，變相對受助青年「雙重歧視」及浮現政出多門問題，兩黨正考慮在立法會房屋事務委員會與民政事務委員會跟進，要求當局撤銷不公平的限制。

行政長官林鄭月娥周二(3月12日）出席保良局李兆基青年綠洲動土禮。圖示林鄭月娥（左五）、保良局董事會主席蔡李惠莉博士（右五）、恒基兆業地產有限公司副主席李家誠（左四）和其他嘉賓主持動土儀式。(新聞處圖片)

半價市值租最長住5年 提供1680個宿位

昨日舉行動士典禮的元朗馬田壆的「保良局李兆基青年綠洲」青年宿舍，是眾多青年宿舍中最大規模的項目，可提供約1680個宿位，預計在2021年第三季完工。有關項目主要讓18至30歲在職青年以半價市值租金，可租住最多5年。

該項目由政府斥資約14.44億元興建，預計可於落成前9個月至1年接受申請。宿舍總建築樓面面積超過4.1 萬平方米，大樓樓高27層，提供1248個單位，包括816間單人房及432個雙人房（雙牀），合共1680個宿位。單人和雙人房面積分別約161平方呎及215平方呎。

此外，項目設計主要採用平實和環保的樓宇設計風格，顧及與融入周圍環境；地下及一樓設置綠化園景及平台花園；同時設有多個公共空間助青年交流，並會採用雨水集蓄系統灌溉園景。

交通便利是項目另一特點，步行3分鐘可赴公共巴士站，乘巴士約10分鐘可抵達朗屏西鐵站；步行15分鐘則可到輕鐵站。

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立法會議員尹兆堅（資料圖片）

民主黨尹兆堅：其他過渡性房屋無針對輪候公屋青年

不過，入住青年須放棄輪候公屋資格，卻被不少政黨及關注團體批評是苛刻的條件。民政事務局多年前向立法會提出，受助青年一旦獲配宿舍單位，便不應准許繼續輪候公屋，2013年局方提交立法會的文件便清楚寫明，「輪候租住公屋雖然嚴格來說並非房屋福利，但容許年青人一邊居於由政府大幅資助的宿舍單位，一邊輪候租住公屋，此舉實在不應助長。」

身兼房委會委員的立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅認為，現屆政府積極推動過渡性房屋政策，如社聯推動社會共享房屋計劃和組合社會房屋計劃、房協推出「未補價資助出售房屋—出租計劃」（出租計劃）及「暫租住屋」過渡性房屋計劃等，都有准許輪候公屋人士申請及毋須放棄申請資格，唯獨是更早期推出的青年宿舍計劃反而施加限制，他批評根本是「雙重歧視」青年。

他質疑，政府推動多頂政策卻出現混亂和不協調情況，政策視野模糊，而當年推出青年宿舍根本只為壓抑青年住屋訴求，與公屋非長者單身人士計分制針對青年如出一轍。他表示會在房屋事務委員會要求當局交代否要審視各政策出現矛盾問題。

保良局李兆基青年綠洲模擬圖。(保良局提供)