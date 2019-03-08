【移交逃犯】保安局回應商界憂慮　稱無欺騙或犯罪意圖不會移交

保安局建議修改《逃犯條例》，修例後將適用於中國內地和台灣地區，涵蓋46條罪行，當中包括多項經濟罪行，引起商界憂慮。保安局昨晚（7日）回應有關商界的疑慮，指商業罪行如欺詐、偽造文件等罪行，必須是有欺騙或犯罪意圖，強調若沒有欺騙或犯罪意圖，在香港並不構成罪行，不小心或錯漏行為在香港亦不構成刑事罪，強調「完全不會移交」。

田北俊表明反對修例。（資料圖片／盧翊銘攝）

保安局指出，任何外地罪行必須在香港同屬刑事罪，才會移交；若外地行為在香港不屬刑事罪，香港完全不會考慮移交。保安局又指商業罪行如欺詐、偽造文件等罪行，必須是有欺騙或犯罪意圖，強調若沒有欺騙或犯罪意圖，在香港並不構成罪行，不小心或錯漏行為在香港亦不構成刑事罪，強調「完全不會移交」。

局方指出，是次修例建議，目的是處理台灣殺人案，同時填補現有制度的漏洞，讓港府可以與現時未與香港簽訂長期協議的任何一個司法管轄區，以個案形及以同一標準及互相尊重的原則，處理嚴重罪行逃犯的移交，重申移交過程由政府和法庭雙重把關，在個案移交方面，政府有全權不處理有關請求，如決定處理，則整個過程必須符合現有法律下所有相關的人權保障。

美國商會日前就修例向保安局提交的意見書，強調對修例持極之保留的態度，認為修訂《逃犯條例》將成為外資考慮是否在港建立或保留基地風險評估的一個主要因素，更可能進一步削弱香港作為國際商業中心的競爭力。不少商界亦就修例表態，自由黨黨魁鍾國斌建議，把經濟罪行從《逃犯條例》剔除，自由黨榮譽主席田北俊表明反對修例，經民聯表示目前仍未決定是否支持。