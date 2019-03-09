【逃犯條例】陳茂波：港法治排名高於美國　影響營商環境言之尚早

財政司司長陳茂波今日（9日）出席港台節目《星期六問責》時，被問及近期修訂《逃犯條例》令商界擔憂，會否造成本港營商環境惡化。他表示，理解外界或對條例修訂有誤解或不能完全明白，強調條例對被要求引渡人士有足夠保障。他又指，早前有調查表明香港司法排名比美國更高，顯示香港司法認受性非常高；認為現時猜測修訂《逃犯條例》對營商環境的影響，是言之尚早。

財政司司長陳茂波（資料圖片／盧翊銘攝）

陳茂波表示，就《逃犯條例》修訂造成商界反彈曾請教過保安局局長李家超，對方表示會做更多解說工作。他認為，坊間對條例修訂有誤解「唔出奇」。他解釋，今次是針對台灣謀殺案做針對性修訂，讓有關人士能夠得到合適的法律制裁，同時也能修改目前的法例漏洞。他強調，法例對移送到中國大陸的嫌疑犯，有足夠保障措施，包括相關罪行必須在兩地都屬刑事。

陳茂波又表示，自己工作上與外國商界接觸多，明白一國兩制獨特安排及法治、司法獨立對相關而言相當重要。他引述世界經濟論壇的有關司法獨立的調查，指有關指數香港在亞洲連續３年排第一位，同時由美國大律師公會進行的有關法治的調查中，香港亦排名十多名，高於美國。



有團體反對修訂逃犯條例。（資料圖片／張浩維攝）

政治人物、商業罪行或被引渡 陳茂波僅稱香港司法制度有把關

早前有人擔憂修例後，《銅鑼灣書店》事件的林榮基等涉及有政治因素案件的港人，或會被引渡。陳茂波則不點名提到有關情況，他指，考慮香港的法治和司法獨立情況，要宏觀檢視，「要抽身，避免被一兩件社會社會上討論得熱烈的事情遮蓋」，他強調，香港法治和司法獨立認受性非常高。

至於有意見認為修例應將商業罪行剔除，以免港商在內地經營時出現糾紛而被引渡，遭到不公平審訊，陳就稱，李家超正收集不同意見，相信對方會適當考慮不同意見。另外，對於有人擔心內地司法制度不完善，港人會被套上不同罪名引渡，陳就指，香港司法制度在引渡過程中也有把關，李家超會適當解釋及回應。