「大S」奶奶張蘭發聲明　所涉民事案在排期上訴　會提新證據反駁

台灣藝人徐熙媛(大S)的奶奶張蘭，於內地創辦的知名餐飲集團俏江南，因出售股份爭議惹上官非。高院法官本月初下判詞指，張因未有按法庭命令披露資產，認為張構成藐視法庭，雖然她已得悉張會就裁決上訴，但指裁決一日未撤銷法庭仍可判刑，並在張不在庭的情況下，判張須監禁1年。根據內地媒體報道，張今（13日）授權一律師事務所發表聲明，指她與該案原告所涉的民事案件，仍處於上訴階段，未有作最終裁決，又指張會在上訴時提出新證據。

張蘭於2009年以25億人民幣財富首登胡潤餐飲富豪榜第三位。（視覺中國）

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聲明稱現只有一項指控

根據內地媒體《環球時報》報道，張授權律師發表聲明指，歐洲私募股權基金CVC Capital透過其控制的La Dolce Vita Fine Dining Company Limited 和 La Dolce Vita Fine Dining Group Holdings Limited（下稱：原告），於2017年3月15日在香港高等法院原訟庭，向張蘭提岀5項藐視法庭指控。聲明指張曾聘用資深大律師余若海代表抗辯，該案於2018年3月14日作出裁決，並駁回了其中4項指控，故現只保留一項指控。

去年4月已提出上訴

聲明又指，就這個裁決，張已於2018年4月11日在香港提出上訴，目前仍在排期階段，上訴庭未就這裁決作最終裁決，聲明又指，張會向上訴庭提交新證據，以推翻原告的不實指控。聲明並指，媒體刊發報道有不實資訊。

裁決一日未撤銷法庭可判刑

司法機構網頁已刊出陳美蘭法官在本月5日所下的判詞，陳官指張因拒絕披露所持有價值高於50萬港元的資產，於2018年3月14日已裁定張藐視法庭。陳官亦稱，她知道張已就被裁定藐視法庭的決定提出上訴，除非及直至該裁決已被撤銷，否則法庭仍可就已作出的決定作判刑。

曾要求張出庭但不果

陳官在判辭又透露，張的代表律師在2019年2月28日曾去信法庭，稱張未有就判刑的事上給他們任何指示，雖然法庭曾要求張在判刑當天出庭，但張未有現身。法官指張違反法庭命令的情況嚴重，並已給張多次機會作解釋，認為判罰款並不適當，故判張入獄12個月。

案件編號：HCMP 585-586/2017