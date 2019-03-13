【埃航空難】民航處禁波音B737 MAX飛機往來香港　今午6時起生效

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音B737 MAX 8客機周日（10日）墜機，機上157人全部罹難，死者包括在聯合國工作的港人曾成毅。 本港民航處今日（13日）宣布，由今日下午6時起，臨時禁止所有波音B737 MAX型號進出或飛越香港，直至另行通知。

自埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）起飛後不久墜機，中國民航局隨即要求暫飛同型號客機。

民航處表示，較早前印度的香料航空（SpiceJet）和俄羅斯的Globus Airlines仍使用B737 MAX型號飛機，並往返香港。民航處已就有關臨時禁制的安排聯絡該兩間航空公司，兩間公司均表示全力配合，並以其他機種／機型繼續提供服務，以盡量減少對乘客的影響。

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民航處表示，波音B737 MAX型號客機在5個月內發生兩宗嚴重意外，而審定B737 MAX機型的美國聯邦航空局確認B737 MAX型號飛機依然適航，且就埃塞俄比亞航空的意外調查仍在進行中。民航處續指，過去數天一直與美國聯邦航空局及相關機構密切聯絡。而有關臨時禁制僅為預防措施，以確保航空安全及保障公眾。