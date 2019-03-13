電梯急降索償案　律師指此乃小事一宗　消防員：困密室感覺不同

消防員執勤時遇電梯傷頸及背部，向大廈業主立案法團等索償案續審，法團律師質疑原告在案發時已任消防工作27年，經常出生入死，涉案意外僅小事一宗，原告否認那是小事，並稱之前所遇事件都在掌握之中，當日被困電梯是發生在密室內，無法離開，感受不同。

原告祈德恩（譯音）稱意外前能於22分鐘內跑4.8公里。（朱棨新攝）

現年54歲的原告祈德恩(下稱祈)，將於下月退休；被告分別為金椽樓業主立案法團及振明電梯有限公司，他於2012年4月30日在金椽樓遇上升降機急降意外。祈已獲政府支付約110萬元的僱員賠償，他現時向兩名被告則追討480萬元。

辯方指是電梯正常速度下降

業主立案法團的律師盤問祈指，涉案升降機由開始下墜至到達糟底，約花15、16秒，是以正常速度下降。祈否認，並指意外在2、3秒內發生。律師即引述專家證人的評估，指整件事在16秒內發生，祈回應說：「感覺唔一樣。」律師再指根據升降機的閉路電視，事件確長達16秒，祈才同意專家的評估。

祈稱被困密至無法離開

律師又質疑，祈於意外發生時已任消防員27年，經歷多次出生入死，認為這次意外對祈而言只是小事，祈否認，並解釋之前的事件都是掌握之內，惟涉案意外發生在密室內，他當時無方法離開。

意外當天被拒晉升

庭上透露，意外發生的同一天，祈曾和上司見面，期間祈不滿2011至2012年的評核報告，因此拒絕簽署，而報告中亦列明不推薦他獲晉升。祈庭上解釋，該次非正式會面，是否獲晉升未有定案，但承認沒有在報告簽署。

被上司指「我行我素」

律師續指，祈就此事寫信予上司，信中提及他「無止境受別人愚弄」，要求覆核報告。而處方三度回信，指祈間中「自以為是」和「我行我素」，又指祈去信投訴評核的做法不恰當，認為祈在數個方面都有改善空間，因此不獲推薦晉升，並強調訓令需要嚴重執行。祈承認收到這信件後不開心。

案件編號：HCPI421/2015