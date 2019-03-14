【流感高峰】三間公院兒科爆滿　醫管局加開近1500張病床應對

醫院管理局公布的數據顯示，昨日（13日）急症室求診人次達6,272人，較前天增加127人，有1,111人次需經急症室入內科。同日內科病房整體佔用率為107%，明愛醫院終在連續9天高踞不下後，「失落」佔用率最高的名次，以119%「不敵」聯合醫院的120%。另外，3間醫院的兒科都爆滿，屯門醫院以104%「奪冠」。 流感高峰期仍持續，醫管局在3月5至11日的一周內，需加開525張短期及949張臨時病床應對，總計加開1474張病床。

醫管局數據顯示，昨天有6272人次到急症室求診，較前天的6145人次增加127人。 （資料圖片／張浩維攝）

醫管局數據顯示，昨天有6272人次到急症室求診，較前天的6145人次增加127人，當中有1111人需經急症室入內科。

昨天內科病房整體佔用率為107%，聯合醫院以120%排名第一，明愛醫院就以119%緊隨其後，第三為伊利沙伯醫院的118%。

同日兒科病床佔用率平均為89%，是1月26日起公布有關數據以來，第二次達此比率。對上一次是3月4日。其中有3間醫院兒科都爆滿，分別是屯門醫院(104%)、仁濟醫院(103%)、廣華醫院(102%)。

在3月5至11日的一周內，公立醫院急症室錄得的最高求診人次為6526人，平均亦有5704人，而醫管局仍需加開525張短期及949張臨時病床應對需求，總計加開1474張病床。

在今天早上11時，聯合醫院及將軍澳醫院的急症室輪候時間都超過8小時，伊利沙伯醫院就需等候逾5小時，東區醫院需等候逾4小時。

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