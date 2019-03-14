勞工處下周辦就業博覽提供7400個空缺　會為少數族裔人士即時傳譯

勞工處本周末將在屯門舉行勞工福利展覽會；下周一、二（18至19日）在旺角麥花臣場館舉行「共創多元文化工作間」的就業博覽會，藉以促進一般求職者，尤其是少數族裔人士的就業機會。博覽會會將提供約7,400個就業機會，參與機構將於會場設置櫃位，進行即場招聘；勞工處亦會提供即時傳譯服務。

勞工處的「共創多元文化工作間」為主題的就業博覽會，將於下周一、二（18至19日）在旺角麥花臣場館舉行。（資料圖片）

以「共創多元文化工作間」為主題的就業博覽會，將於下周一、二（18至19日）在旺角麥花臣場館舉行。

藉以促進一般求職者，尤其是少數族裔人士的就業機會，並加深他們對勞工處就業服務的認識。101間機構參與博覽會，主要來自飲食、物業管理及零售等行業，合共提供約7,400個職位空缺。

而在7,4000個職位空缺中，七成四是為全職空缺，大部分月薪介乎9,000元至18,000元。博覽會中，9間培訓機構會為到場人士介紹培訓課程。

七成四為全職空缺 月薪介乎九千元至一萬八千元

活動當日亦附設小型展覽，介紹勞工處的就業服務及適合少數族裔人士申請的職位空缺。場內亦安排印度、巴基斯坦及尼泊爾語的即時傳譯服務。

另外，勞工處本周末（16至17日）會在屯門舉辦《僱傭條例》及《最低工資條例》展覽會，簡介《僱傭條例》及《最低工資條例》的主要條文、良好人事管理措施及外籍家庭傭工的僱傭權益和福利，同場派發相關的刊物和紀念品，以及播放宣傳短片。