【首置上車盤】即睇煥然懿居抽籤結果　申請者可查詢揀樓次序

煥然懿居單位揀樓次序今日抽籤，市建局抽出的號碼為：3、0、5、4、7、0、5、7、3、7。 市建局將根據電腦隨機抽籤號碼，決定申請者揀樓次序，申請者可到「煥然懿居」網站(https://www.eresidence.hk/tc/index.php#shpphkr)，查閱自己的輸入申請編號及揀樓次序。

以市價六二折出售的「煥然懿居」，共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元。（羅君豪攝）

煥然懿居今日抽籤，市建局抽出的號碼為：3、0、5、4、7、0、5、7、3、7

市建局今日(14日)為「煥然懿居舉行電腦隨機排序，用以決定全部共20,878個申請者的優先次序號碼。市建局稍後會將整份排序結果，即申請的揀樓次序，上載至「煥然懿居」網站 ( https://www.eresidence.hk/tc/index.php#shpphkr )，申請者輸入其申請編號，查閱自己的揀樓次序。市建局亦會在三個工作天內，發信通知所有申請者其獲編配的優先次序號碼。

「煥然懿居」佔地約29,000平方呎，由兩幢住宅樓宇組成，涉450伙，實用面積由261平方呎至507平方呎，包括114個開放式單位、254個一房單位及82個兩房單位。項目上蓋建築工程正在進行中，買家預計可於明年中入伙。