【首置上車盤】煥然懿居周四電腦隨機排序　申請者即可查優次號碼

土瓜灣馬頭圍道首個港人首置上車盤「煥然懿居」共有45個單位供認購，市區重建局接獲20,878份有效申請，即超額認購45倍。市建局今日(13日)公布，明日(14日)舉行電腦隨機排序，以決定全部申請者的優先次序號碼。 市建局指，電腦排序完成後，整份排序結果將於同日稍後時間上載至「煥然懿居」網站(www.eresidence.hk)，申請者可利用網站附設的搜索工具，輸入其申請編號，查閱所獲編配的優先次序號碼。

以市價六二折出售的「煥然懿居」，共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元。（羅君豪攝）

3個工作天內發信通知所有申請者獲編優先次序號碼

市建局諮詢房屋協會的意見後，編制一套經由緊密設計的算式組成的電腦排序程式,以公平、公正的原則，為每一位申請者隨機編配一個優先次序號碼。電腦排序程式及整個排序過程由獨立專業會計師核證。

完成電腦排序後，市建局會在3個工作天內，發信通知所有申請者其獲編配的優先次序號碼。

「煥然懿居」佔地約29,000平方呎，由兩幢住宅樓宇組成。450個單位的實用面積由261平方呎至507平方呎不等，包括114個開放式單位、254個一房單位及82個兩房單位。項目的上蓋建築工程正進行中，成功選購的申請者預計可於2020年年中入伙。