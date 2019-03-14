【消委會】購買「黑客機票」抵過搭廉航？　貪小便宜恐得不償失

香港人熱愛去旅行，每年都要「出走」數次，而出行前必先在網上搜索至抵機票。消委會審視6個機票格價網站，發現「KAYAK」及「Cheapflights」各有2次的最低機票價，標示為「黑客機票」（Hacker Fare），即以不同的單程機票組成一套機票以「慳錢」，但這種玩法，有機會被航空公司追討放棄轉乘航班的賠償，又或者要「呆等」一日轉機時間。

消委會於今年首兩個月檢視6個機票格價網站，包括「skyscanner」、「KAYAK」、「Cheapflights」、「momondo」、「DuckDuckLook」及「Google Flights」。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

黑客機票價格便宜 卻可能違反機票使用條款

所謂黑客機票（Hacker Fare）是以不同的單程機票湊成一套機票，亦有不少外國網站將此界定為，乘客購買轉乘機票，但放棄乘搭最後一程航班以「慳錢」。一般而言，黑客機票的票價會比正常機票便宜。

消委會舉例，乘搭瑞士航空由香港直航至蘇黎世，來回機票為5,642元；但購買黑客機票的話，香港經蘇黎世、轉機往阿姆斯特丹的來回機票，只需3,711元，而乘客放棄蘇黎世至阿姆斯特丹的一程航班，直接在蘇黎世落機，則變相可節省1,931元。

不過，用戶透過網站購買黑客票，有機會違反航空公司的機票使用條款。早前漢莎航空就在德國入稟法院，要求一名放棄轉乘航班的乘客，為轉乘機票和直航機票之間的差額作賠償。

【消委會】KAYAK最多消失的平機票 6大機票格價網全部票價不符

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香港飛布達佩斯 黑客票航程達49小時

黑客機票的另一個問題，是旅客可能要採迂迴路線，「遊飛機河」才到達目的地。消委會實試發現，最長的轉機時間是由洛杉磯經廈門到香港的航班，等候轉機時間為24小時30分，即要留宿一日。此外，「skyscanner」、「KAYAK」、「Cheapflights」、「momondo」及「Google Flights」，標示的旅程時間包括飛行及等候轉機時間。

不過，「DuckDuckLook」則只列出飛行時間，未有充足資訊，其中一程乘坐中國國際航空由香港經北京轉機飛往布達佩斯的航班，顯示旅程時間為26小時，卻沒有顯示於北京轉機等候23小時10分，故全程實際需時49小時10分，用戶或會大失預算。



此外，不少人會用機票格價網站監察所需的「平機票」，但消委會在各網站不同時間，輸入相同資料搜尋長、中、短途航班78次，發現重複搜尋亦不會出現明顯的價格變動。

消委會在各網站不同時間，輸入相同資料搜尋長、中、短途航班78次，發現重複搜尋亦不會出現明顯的價格變動。（資料圖片 / 江智騫攝）

而由於黑客票可能要由幾程航班組成一套機票，部分機票可能要轉到海外網站交易，令監管更困難。消委會於今年首兩個月檢視6個機票格價網站，包括「skyscanner」、「KAYAK」、「Cheapflights」、「momondo」、「DuckDuckLook」及「Google Flights」。發現「momondo」用戶被轉至海外網站比率最高，達46.2%。

消委會實試期間，曾被轉至印度、瑞典、捷克及西班牙等10個國家的網站購票，儘管以港幣標示，但最終收費或以當地貨幣結算，需額外收費。消委會指，有關情況較難追討，當機票超賣或要緊急支援，將難以求助。

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