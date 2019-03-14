【消委會】智能家電設通訊功能　鏡頭、錄音功能恐成私隱外洩漏洞

智能家居產品成消費新趨勢，有市民更會到外地的網店購買再寄回香港使用，但消委會表示，這類產品質量良莠不齊，未必符合國際標準，其電壓及電源插頭規格，亦有可能不適合本地使用，需小心慎選。 消委會亦提醒，相關裝置加入通訊功能，可互通互連，需留意安全隱私問題，並主動做好裝置的保安措施「把關」，包括為每件裝置設置密碼、手動設置最高安全及私隱設定，及在無需要時關掉裝置鏡頭或錄音等功能，免被黑客惡意入侵，令個人資料外洩。

不少人希望擁有舒適的安樂窩，亦會選用智能家居產品。（資料圖片）

消委會指，隨着科技發展，已有很多家居電器，例如冷氣機、雪櫃、洗衣機、電燈、電飯煲和吸塵機等，都加入通訊功能，透過互聯網互相傳送資料及發出指令，形成物聯網（IoT），甚至可延伸至門鐘、門鎖及窗簾，以及傳統上無連線功能的物品，收集數據或監測身體狀況等。

消委會提醒，其互通互連特性，令黑客有機可乘，過去亦有不少個案發生大規模私隱外洩情況，國際消費者聯會已推出產品設計指引，協助製造商生產更安全可靠的智能裝置，但消費者購買及使用時，亦需提高警覺，包括瞭解產品設計，包括是否可自行更改密碼及調整私隱等級設置，及是否有定期軟件更新以修補保安漏洞、亦應為每件裝置設定獨一無二的登入密碼，更不應向他人透露。

消委會亦建議，用家在無需要情況下，應關掉裝置上的拍攝鏡頭、收音咪及定位追縱程式等，免被持續監察風險，另發現網路情況有異時，應盡快向專業網路安全人員求助。

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