【消委會】冰島婚攝未兌現約定　新人花3萬購航拍套餐變「key樣」

近年愈來愈多準新人選擇到外地拍攝婚紗相，不過婚攝公司質素參差，屢屢出現交貨「無期」、貨不對辦。消委會過往三年共接獲40宗海外婚攝服務投訴，有準新人花3萬元購買冰島婚攝套餐，但婚攝公司卻以風大推搪，後來更建議用舊影片「Key」新人頭像作航拍短片，且公司堅稱已按合約履行拍攝服務。 另外，亦有有新人準備往沖繩，進行 海外註冊證婚，但卻獲告知，未能按選定日期辦理註冊；甚至有外地攝影公司結業，以致消費者未能取回婚照。 消委會表示，提醒若新人要求拍攝如日出、日落或使用航拍等特別效果，應在訂立合約時雙方確認，並於合約上清楚訂明，以免公司臨時更改或取消。

消委會今年首兩個月接獲3宗海外婚攝服務投訴個案，比去年同期多一宗。（張浩維攝）

職員以贈送航拍短片作招徠

準新娘梁小姐早前在婚紗展的一間婚攝公司購買3萬元冰島婚紗攝影套餐，當時職員主動提出贈送航拍短片，她感覺吸引便即場簽約。直至拍攝當日，攝影師卻從未提及使用航拍機，梁再三追問下，對方才聲稱當天風大，不能使用航拍機，但可以用現成影片更改作他們的頭像來代替。

原定拍7個景點最終僅完成4個 建議餘下以合成解決

此外，梁小姐在簽約時雙方議定7個景點，由冰島東部至西部拍攝，惟出發前兩個月，攝影師提議改由中部開始，及安排清晨起拍攝，梁便按建議預訂中部的酒店。不過，拍攝前數天，梁小姐再收到攝影師通知，稱因配合其他客人工作，需改至西部出發，並著梁更改酒店或自行駕車前往出發。

最終梁小姐選擇等攝影師前來會合，並在當日11時才開始作拍攝，且8小時僅完成4個景點，攝影師稱餘下景點可製作合成照片。

梁小姐收到相片後卻相當失望，發現與公司樣板有落差，更有不少重複拍攝的場景或效果相似照片，合成照亦不自然。其後她向消委會投訴，並要求該公司退款。經調停後，該公司願意安排修改，惟已按合約履行服務等，堅拒退款，梁小姐或會透過小額錢債審裁處追討。

消委會去年接獲12宗海外婚攝服務的投訴個案。（資料圖片 / 李澤彤攝）

原定到沖繩註冊 後獲通知註冊日為當地假期未能成事

另一位投訴人張先生與未婚妻於2017年6月，在婚展上購買逾5萬元沖繩註冊套餐，包括隨行職員機票、以協助攜帶禮服及統籌婚禮細節。涉事公司職員更稱張先生心儀的婚禮日期、去年12月22日可接受申請，故張先生即場支付3千元訂金，再轉賬支付22,995元上期。

不過，半年後張先生收到該公司通知，指其心儀日期原是當地假期，負責婚姻註冊的部門不會辦公，只能舉辦婚禮儀式，又提議他們提早兩天到當地自行辦理註冊手續，若要提供日本翻譯則需額外收費，每小時200元。該公司又指未能安排職員提早陪同出發，故要他們自行攜帶結婚物資。

張先生深感不滿，認為涉事公司違反當初簽約協定，及理應知道落實的婚禮日期原屬不能註冊，導致他們要自行處理等，故向消委會投訴。經調停後，涉事公司表明歉意，及同意全數退款及取消合約。

消委會指，若有戶外拍攝，要留意拍攝行程是否合理及預留足夠時間在各景點拍攝，訂立書面合約時，特別要求如指定攝影師、指定景點或特別拍攝效果，應在立約時提出及書面清晰訂明。此外，消委會表示，代辦海外婚禮的商戶有責任向客人解釋清楚當地註冊的要求及程序，而準新人亦可先向律師或專業人士查詢，在外地婚姻註冊是否受香港法律認可。

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