稱按摩可改大細乳房增私處彈性　七旬補習老師認非禮15歲女生候判

七旬補習老師為15歲女學生補習，期間藉詞按摩非禮對方，稱撫胸可令乳房變大，改善兩邊大小不一問題；又謂摸私處可增加彈性，令性生活更美滿。他更指久未與妻行房，難以勃起，要求性交。女學生不勝煩擾就範，事後感害怕告知母親及社工，揭發事件。老翁今（14日）在區域法院認罪，裁判官將判刑押後至下月9日，以待索取事主的創傷報告、被告的背景報告及心理報告。

被告林天保是一名退休教師，在區域法院承認非禮及與未成年少女發生性行為罪。（資料圖片）

被告林天保，71歲，退休教師，承認一項與未成年少女發生性行為罪，及兩項非禮罪。

稱撫胸可令胸部變大

案情指，被告在2016年暑假在社區中心為學生免費補習，因而認識事主。他每星期為事主補習3至4次，兩人熟絡起來，事主會稱他為契爺。2018年2月，被告首次觸摸事主下體，及撫弄、舌舔乳房。事主不同意被告所為，但因對方提出不同籍口而順從。例如，被告指其雙乳大小不一，撫胸可令小的一邊變大；觸摸陰道可增加彈性，日後與丈夫的性生活更美滿。

藉詞按肩變「全套護理」

同年3月20日晚上9時左右，事主前往被告的啟晴邨住所上私人補習課，個半小時後她感到疲倦，伏在枱上。被告藉詞為她減壓按肩，撫弄事主乳房，並舔雙乳。他又要求摸弄私處，事主初拒絕，但其後順從。被告著她躺床做「全套護理」，其後吻舔私處約15分鐘。

自認陰莖軟難勃起但求性交

之後，被告要求性交，事主2次拒絕，他續指久未與妻子行房，陰莖軟、難勃起。事主對他的話感厭煩，遂就範。被告射精後發現避孕套鬆脫，便外出買事後丸，但因店舖關門未能買藥。翌日早上，他傳訊息予事主，說會帶她買避孕藥，著她保密，事主便按指示刪除所有相關訊息。事主感到害怕，告知母親及學校社工，社工報警揭發此事。

被捕稱想助事主改善內分泌失調

警誡下，被告稱3月當日提出按胸，兩人談及性知識，他隨後舔胸及下體，事主繼而表示想嘗試性交，指其所為均獲事主同意。被告又說，2月至3月期間曾3次按摩事主胸部及私處，以助她放鬆並改善內分泌失調問題。

被告事後驗傷，其處女膜完好，但小陰唇內膜擦傷，醫生認為陰道錯被陰具或手指撫弄。事主的手機上網記錄顯示，她於3月20日晚上約8時，即與被告性交不久前，曾搜索「失身」，10時45分左右搜索「避孕藥」。

案件編號：DCCC 730/2018