Uber司機向女乘客索吻裁定非禮　指事主反應異常求翻案　官押後判

Uber男司機兩年前接載18歲女乘客時，問可否親吻對方，遭拒後仍為對方買水，並涉開車到僻靜處，向女乘客上下其手。 女乘客事後向母親透露事件，最終報警。司機早前被裁定非禮罪成，遭判囚9個月，他不服提出上訴，今(13日)在高院審理。司機的代表大律師指，少女拒司機索吻後，已認為他是色魔，卻同意跟隨司機到油站買水。而她被非禮後，更叫司機送她返家，令人費解。法官聽罷陳詞後，押後裁決。

上訴人藍爵賢被指接載18歲女乘客時曾索吻，被裁定非禮罪成。（朱棨新攝）

37歲上訴人藍爵賢，被指於2017年11月5日非禮18歲的女事主。

被非禮後著上訴人送回家

上訴人的代表大律師陳詞稱，本案並非一宗典型的非禮案件。上訴人問可否吻女事主，而她拒絕並認為上訴人是色魔，卻願意跟隨上訴人到油站買水。惟原審裁判官認為事主入世未深，便接納其證供。

上訴人的律師又指，上訴人被指在車上強吻事主，並摸她的胸和臀，惟事主被非禮後未有離開車廂，只是背對上訴人，認為此舉令人難以理解，質疑她當時為何不離開車廂，更吩咐上訴人送她返家。

事主認案發前曾喝啤酒

此外，事主在案發前飲了兩罐啤酒，她在原審時供稱案發時有少少醉，但意識清醒。律師認為，未有證據顯示她當時受酒精影響。

上訴方最後指，原審裁判官未有考慮被告是真誠相信，事主是同意和他有親密的身體接觸。卻武斷地拒接納上訴人的作供。

案件編號：HCMA509/2018